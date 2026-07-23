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Christian Guinin

Riesige Summe von Manchester City gefordert! Scheitert der Transfer von Rodri zu Real Madrid an der Ablöse?

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Rea Madrid denkt offenbar ernsthaft über einen Transfer von Rodri nach. Billig dürfte der frisch gebackene Weltmeister und bester Spieler der WM aber wohl nicht werden.

Nach Informationen der französischen Zeitung L'Equipe will Manchester City seinen Mittelfeldstrategen nicht für weniger als 100 Millionen Euro Ablöse ziehen lassen - selbst wenn man dadurch Gefahr läuft, ihn im kommenden Jahr ablösefrei zu verlieren.

Schließlich ist Rodris Vertrag beim Klub aus der Premier League nur noch bis Ende Juni 2027 datiert. Für die Skyblues bietet sich im laufenden Transferfenster die letzte große Möglichkeit, noch eine Ablösesumme für den 30-Jährigen einzustreichen.

Dass Real Madrid sich erneut um den Mittelfeldspieler bemühen würde, hatten am Mittwoch bereits mehrere Medien vermeldet - unter anderem Transferjournalist Matteo Moretto sowie Sky.

Während Moretto von einer bereits getroffenen Wechselzusage Rodris an die Königlichen schrieb, hieß es bei Sky, dass es zu einem geheimen Treffen zwischen Real Madrid und den Beratern des Weltmeisters gekommen sei. Dabei sollen die Blancos den Entschluss getroffen haben, erneut einen Vorstoß wagen zu wollen.

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Manchester City würde mit Rodri gerne verlängern

Manchester City wiederum versucht seit einiger Zeit vergeblich, das Arbeitspapier des 30-Jährigen zu verlängern. Zwar soll Rodri ein unterschriftsreifer Vertrag bereits vorliegen, allerdings zögere dieser nach wie vor mit einer Zusage.

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Sollte es nicht zu einer Einigung zwischen den Skyblues und dem Spanier kommen, wäre es auch möglich, dass Real ein weiteres Jahr abwartet und den 30-Jährigen 2027 dann ablösefrei unter Vertrag nimmt. Ein entsprechendes Modell brachte die AS ins Spiel, schließlich möchte man bei den Königlichen nur ungern mehr als 60 Millionen Euro Ablöse für Rodri zahlen.

Auch Madrids Präsident Florentino Perez habe sich hinsichtlich dessen gegen eine Verpflichtung in diesem Sommer ausgesprochen. Rodri selbst hatte sich einem Wechsel zu Real immer wieder offen gegenüber gezeigt. Fabrizio Romano schrieb gar davon, dass der Mittelfeldspieler es "lieben" und davon "träumen" würde, einmal das königliche Trikot zu tragen.

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Real Madrid wollte Rodri schon mehrmals verpflichten

Für den besten Spieler der WM 2026 wäre ein Wechsel in die spanische Hauptstadt auch mit einer Rückkehr verbunden. Rodri durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsabteilung bei Atletico Madrid und spielte in der Saison 2018 /19 für Reals Stadtrivalen. Im März hatte er in einem Interview schon selbst erklärt, dass man Real bei einem Angebot "nicht so einfach absagen" könne.

Dass Rodri mit einem Wechsel zu Real in Verbindung gebracht wird, ist keineswegs neu. Schon rund um dessen Gewinn des Ballon d'Or im Zuge seiner Fabelsaison 2023/24 hatte es etwaige Gerüchte gegeben, dass ihn die Blancos als Nachfolger des langjährigen Mittelfeld-Duo Toni Kroos und Luka Modric auserkoren hätten - ausgerechnet der Verein, der die Verleihung der größten individuellen Auszeichnung des Weltfußballs damals boykottiert hatte.

Doch auch zwei Jahre später herrscht durchaus Bedarf im Mittelfeldzentrum der Madrilenen. Nach zwei titellosen Jahren in Serie und der Trainer-Rückkehr von Jose Mourinho bastelt Real zwar seit Wochen an einem hochkarätigen Starensemble, ein Spieler mit den Anlagen von Rodri wurde jedoch noch nicht verpflichtet.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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