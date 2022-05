Am Dienstag um 20.30 Uhr geht in der Relegation zur 2. Bundesliga das Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern über die Bühne. Dabei empfängt der 16. in der zweithöchsten Spielklasse den Dritten in der 3. Liga. Das Hinspiel am Freitag endete torlos.

Dynamo Dresden wartet seit einem Auswärtserfolg gegen Aue von Mitte Dezember und seit 13 Meisterschaftsspielen auf ein Sieg.

Bei Lautern feierte Dirk Schuster im Hinspiel der Relegation das Debüt an der Seitenlinie. Der 54-Jährige folgte Marco Antwerpen nach. Damit reagierte die Vereinsführung auf die dritte Niederlage am Stück.

Am Dienstag um 20.30 Uhr kommt es in der Relegation zur 2. Bundesliga zum Rückspiel Dresden vs. Lautern. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Relegation heute live im Free-TV: Die Eckdaten zu Dresden vs. Lautern.

Spiel: Dynamo Dresden vs. Lautern Datum: Dienstag, 24. Mai 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Relegation heute live im Free-TV: Wird Dresden vs. Lautern kostenlos übertragen?

In der Relegation Dresden vs. Lautern messen sich also der 16. in der 2. Bundesliga und der Dritte in der 3. Liga. Während der regulären Saison der beiden Spielklassen konntet Ihr respektive bei Sport1 und bei den Drittkanälen des Ersten Partien aus Eurer Sicht kostenlos ansehen. Doch wird ebenso die Relegation Dresden vs. Lautern kostenlos übertragen?

Die Relegation Dresden vs. Lautern heute live auf Sat.1 im Free-TV

GOAL kann Euch diesbezüglich erfreuliche Neuigkeiten übermitteln. Denn: Sat.1 sicherte sich die Ausstrahlungsrechte für die Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Dresden und Lautern. Somit könnt Ihr Euch die Begegnung im Rudolf-Harbig-Stadion im Free-TV und ohne Abo ansehen. Davor bekommt Ihr von der ran Sat.1 Fußball Redaktion ab 19.30 Uhr sowie ab 20.00 Uhr den Countdown ins Haus geliefert.

Die Kernfakten zur Übertragung der Relegation zur 2. Bundesliga Dresden vs. Lautern im Free-TV:

Sender: Sat.1

Sat.1 Countdown ab: 19.30 Uhr und 20.00 Uhr

19.30 Uhr und 20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Reporter: Andrea Kaiser, Matthias Killing

Andrea Kaiser, Matthias Killing Experte: Stefan Kuntz

Die Relegation dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Wird Dresden vs. Lautern im Free-TV übertragen?

Ihr könnt Euch somit das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Dresden und Lautern mittels TV-Gerät bei Sat.1 ansehen. Somit wird die Begegnung ebenso im Free-TV übertragen. Doch trifft dasselbe für die Ausstrahlung mittels LIVE-STREAM zu?

Die Relegation im LIVE-STREAM bei der ARD: So seht Ihr Dresden vs. Lautern kostenlos

Auch in diesem Zusammenhang hat GOAL gute Nachrichten für Euch parat. Denn: Sat.1 bietet auf seiner Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream an. Wenn Ihr Euch rechtzeitig registriert sowie einloggt und über einen geeigneten Internetzugang verfügt, könnt Ihr Euch das Match Dresden vs. Lautern von überall aus ansehen.

Zur Relegation Dresden vs. Lautern via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr das Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga Dresden gegen Lautern mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL mitverfolgen. Denn: Damit erfährt Ihr alles zu den Ereignissen im Rudolf-Harbig-Stadion. Dafür bekommt Ihr Euch Push-Nachrichten.

Die Relegation heute live im Free-TV: So wird Dresden vs. Lautern kostenlos übertragen

Live im Free-TV: Sat.1 Im LIVE-STREAM: Sat.1 Im LIVE-Ticker: GOAL

Die Relegation: Die Aufstellungen von Dresden vs. Lautern

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekannt gegeben.