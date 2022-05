Nachdem sich die reguläre Saison nun dem Ende neigt, richten sich die Augen wieder auf die anstehenden Relegationsspiele. Auch dieses Jahr kämpft wieder der Drittplatzierte der 3. Liga gegen das Team auf Platz 16 der 2. Bundesliga.

Letztes Jahr konnte sich der FC Ingolstadt als Zweitligist durchsetzen, dieses Jahr muss der FCI allerdings direkt absteigen und hat keine Chance mehr, sich durch die Relegation zu retten.

Alle Infos zum Modus, den Teams und der Übertragung der Relegation gibt es hier bei GOAL.

Relegation zur 2. Bundesliga 2022: Datum, Termin, Spiele, Modus, Übertragung

Wie oben beschrieben sind die Termine für das Hin- und Rückspiel der Relegation 2022 bereit fix. Am 20. und 24. Mai 2022 wird entschieden, wer nächstes Jahr in der 2. Liga spielen darf. Aber welche Teams treten jetzt eigentlich gegeneinander an?

In der 3. Liga steht der 1. FC Kaiserslautern auf Platz drei der Tabelle und kämpft somit in der Relegation um den Aufstieg. Lautern hatte im letzten Spiel mit 0:2 gegen Viktoria Köln verloren und musste daher den direkten Aufstiegsplatz Eintracht Braunschweig überlassen. Nun soll es also per Relegation mit dem Aufstieg klappen. Auf der anderen Seite steht übrigens Dynamo Dresden. Hier konnte man sich zwar vor Aue und Ingolstadt in der Tabelle der 2. Liga schieben, allerdings reichte es nicht bis zum rettenden 15. Platz.

Gespielt wird jeweils ein Hin- und Rückspiel. Die Entscheidung darüber, wer nächstes Jahr 2. Liga spielen darf, fällt also über insgesamt 180 Minuten.

Eine Besonderheit bei den Spielen gibt es dieses Jahr übrigens noch. Wie auch in der Champions League seit dieser Saison, gibt es keine Auswärtstorregel mehr. Gibt es also nach Hin- und Rückspiel keinen Sieger, geht man in die Verlängerung und bis zum möglichen Elfmeterschießen. Die Auswärtstorregel hatte zuvor noch beispielsweise 2019 dafür gesorgt, dass Union Berlin sich als Zweitligist gegen Stuttgart durchsetzen konnte.

Übertragen werden die Relegationsspiele übrigens sowohl bei Sky als auch im Free-TV bei Sat.1. Um zu verfolgen, wer nächstes in der 2. Liga spielt, müsst Ihr also nicht zwangsweise ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Getty Images

Messi, Neymar und Mbappé live sehen - nur mit DAZN

Mit den Spielen zur Relegation 2022 kann DAZN zwar nicht aufwarten, dafür gibt es dort aber so ziemlich alles andere zu sehen, was das Sportlerherz begehrt. Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sind bei DAZN zu sehen, genauso wie die französische, italienische und spanische Liga. Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport. Ihr seid eher Fans von Basketball oder Football? Kein Problem, auch die NBA und NFL laufen bei DAZN.

Das alles könnt Ihr schon für 29,99 Euro monatlich im Monatsabo sehen, oder für 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Die günstigste Variante stellt die Einmalzahlung von 274,99 Euro für das Jahresabo dar.

Hier findet Ihr den Link zur Anmeldung.

Die Relegationsspiele der vergangenen fünf Jahre

Hier haben wir noch einmal die Relegationsspiele zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga der letzten fünf Jahre für Euch aufgelistet.