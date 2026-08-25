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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

Rekordtransfer: Union Berlin sichert sich offenbar Mega-Summe

Bundesliga
Union Berlin
I. Ansah
Hull
Premier League

Die vor einem Jahr investierte Summe kann Union nun mehr aus verfünffachen, wenn es für den Stürmer nach England geht.

Union Berlin darf sich angeblich darauf freuen, richtig Kasse zu machen: Ilyas Ansah steht vor einem Wechsel nach England. Nach Angaben der Bild-Zeitung geht der Mittelstürmer zum Premier-League-Aufsteiger Hull City - und die Eisernen kassieren dafür angeblich bis zu 22 Millionen Euro, die in eine Fixsumme und Boni aufgeteilt werden.

Sollte Ansah tatsächlich für diesen Betrag wechseln, wäre es für Union ein Rekorddeal: Der zuvor teuerste Transfer der Berliner war der Abgang von Taiwo Awoniyi, der 2022 für 20,5 Millionen Euro zu Nottingham Forest ging.

Dass Ansah die Eisernen nach nur einem Jahr wieder verlässt, ist dem Bericht zufolge schon beschlossene Sache. Unino hatte den 21-Jährigen erst vor einem Jahr für vier Millionen Euro aus Paderborn in die Bundesliga geholt. In 37 Pflichtspielen kam Ansah in der vergangenen Saison auf fünf Tore und drei Vorlagen.

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