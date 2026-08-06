Der Rekordtransfer von Offensivspieler Yan Diomande von RB Leipzig zu Real Madrid ist perfekt.

Die Königlichen verkündeten die Verpflichtung von Diomande am Donnerstagnachmittag offiziell. Der Ivorer unterschreibt in Madrid einen Siebenjahresvertrag bis 2033. An Ablöse fließen Medienberichten zufolge zunächst 125 Millionen Euro nach Leipzig, inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe wohl noch auf bis zu 140 Millionen Euro anwachsen.

Schon mit der Sockelablöse ist Diomande nun gemeinsam mit Florian Wirtz (2025 für 125 Millionen Euro von Leverkusen zu Liverpool) der dritteuerste Abgang der Bundesligageschichte. Nur Jude Bellingham (2023 für 127 Millionen Euro vom BVB zu Real Madrid) und Ousmane Dembele (2017 für 148 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona) waren teurer. Für RB Leipzig ist Diomande derweil der teuerste Abgang der Vereinsgeschichte.

Leganes verdient an Real-Transfer von Yan Diomande mächtig mit

"Es macht uns stolz, dass Yan durch seine starken Leistungen bei RB Leipzig international für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das zeigt, welche Entwicklung junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler bei uns nehmen können", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport in Leipzig, zu dem Transfer.

Diomande selbst betonte, er sei RB "unglaublich dankbar. Der Klub und die Verantwortlichen haben vor einem Jahr an mich geglaubt, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt erst wenige Profispiele absolviert hatte." Für den damaligen spanischen Erstligisten CD Leganes hatte Diomande 2025 lediglich zehn Einsätze absolviert, ehe er Leipzig im vergangenen Sommer bereits 20 Millionen Euro Ablöse wert gewesen war. An Diomandes Rückkehr nach Spanien und Wechsel zu Real verdient Leganes nun übrigens kräftig mit.

"Der Wechsel zu Real Madrid ist für mich die Erfüllung eines Kindheitstraums", betonte Diomande und führte aus: "Umso dankbarer bin ich den Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie mir diesen Wechsel trotz meines laufenden Vertrags ermöglichen."

Dass der 19-Jährige Leipzig diesen Sommer verlässt, hatte sich in den vergangenen Wochen mehr und mehr abgezeichnet. Mit dem FC Liverpool, Manchester City und allen voran Paris Saint-Germain sollen weitere europäische Spitzenklubs um Diomande gebuhlt haben.

RB Leipzig wollte für Yan Diomande deutlich mehr als 100 Millionen Euro Ablöse

Mehrere verschiedene Angebote in Höhe von um die 100 Millionen Euro lehnte Leipzig dem Vernehmen nach zuletzt ab. Real machte nun richtig ernst und legte noch etwas mehr für seinen Wunschspieler auf den Tisch, der künftig im Bernabeu auf dem Flügel wirbeln soll.





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Da sich RB länger querstellte, drohte bei den Sachsen sogar bereits Zoff. So war Diomande zunächst nicht mit ins Trainingslager nach Österreich gereist, laut offiziellen Angaben krankheitsbedingt. Wenig später kam der Nationalspieler der Elfenbeinküste dann doch nach - nur um nun wieder abzureisen und sich in Richtung Madrid zu verabschieden.