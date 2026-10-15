Real Madrid gegen Sevilla: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 9 18. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid und Sevilla FC spielen am 18. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Real Madrid empfängt Sevilla vor wichtiger Europapokalwoche

Real Madrid kehrt ins heimische Santiago Bernabéu zurück und empfängt am 9. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27 den andalusischen Rivalen Sevilla FC. Nach dem Champions-League-Einsatz unter der Woche will Real Madrid seine starke Form in der Liga auch zu Hause bestätigen. Für Sevilla wird die Reise in die spanische Hauptstadt nach einem Sechs-Tore-Spektakel vor der Länderspielpause zu einer anspruchsvollen Prüfung der defensiven Disziplin gegen eine der besten Angriffsreihen Europas.

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Reals Sieben-Tore-Spektakel in Rom

Real Madrid geht nach einem turbulenten 4:3-Sieg in der Champions League gegen AS Roma am Mittwoch, dem 14. Oktober, im Stadio Olimpico mit großem Selbstvertrauen im Angriff in die Partie am Sonntag. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick und Antonio Rüdiger trafen bei einem mitreißenden Auftritt. Zuvor hatte Madrid am 8. Spieltag einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Villarreal gefeiert. Damit bleibt das Team im Titelrennen gut positioniert, während es sich auf eine wichtige bevorstehende Woche vorbereitet.

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Sevillas Sechs-Tore-Krimi in Valencia

Sevilla reist nach einem dramatischen 3:3 auswärts gegen Levante am 12. Oktober, bei dem die Mannschaft Kampfgeist bewies, mit Zuversicht nach Madrid. Treffer von Robbie Ure (12.) und Félix Correia (53.) hatten Sevilla in eine günstige Position gebracht, ehe der eingewechselte Isaac Romero in der 90. Minute ein dramatisches Tor erzielte. Mit den kreativen Zuspielen von Youssouf Fofana und dem energischen Spiel von Félix Correia auf dem Flügel kann Sevilla Madrids Abwehr bei schnellen Gegenstößen gefährlich werden.

Duell im Bernabéu

Taktisch steht am Sonntag Real Madrids variables Angriffsspiel Sevillas Stil mit schnellen Gegenstößen gegenüber. Madrid will über Jude Bellingham, Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni das Tempo bestimmen und zugleich Kylian Mbappé und Vinícius Júnior auf den Außenbahnen in Szene setzen. Sevilla setzt dagegen auf die Stabilität von Lucien Agoumé und Kike Salas im Zentrum, um Druck standzuhalten und über Youssouf Fofana schnelle Gegenangriffe einzuleiten. In LaLiga stehen wichtige Punkte auf dem Spiel, und der Anpfiff am Sonntagabend verspricht spanischen Spitzenfußball.

Personal und Kader

Jose Mourinho muss verletzungsbedingt auf Raul Asencio verzichten. Vinicius Junior ist gesperrt und wird in dieser Partie nicht zum Einsatz kommen. Informationen zur voraussichtlichen Startelf werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei Sevilla hat Luis Garcia derzeit weder Verletzungen noch Sperren zu vermelden. Weitere Kaderdetails werden bekannt gegeben, wenn das Spiel näher rückt.

Form

Real Madrid hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Hinzu kamen in diesem Zeitraum ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Heimsieg gegen Villarreal in LaLiga, für den ein Tor von Yan Diomande und nach der Roten Karte für Vinicius Junior eine entschlossene Defensivleistung nötig waren. In dieser Phase besiegte Madrid zudem Inter in der Champions League mit 2:1 und Rayo Vallecano in der Liga mit 4:1. Die 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid bleibt allerdings ein Makel in einer ansonsten erfolgreichen Serie.

Sevillas jüngste Form beruht auf Stabilität. Das Team von Luis Garcia hat zwei seiner letzten drei LaLiga-Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Bei beiden Ligasiegen blieb es ohne Gegentor. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Spielen aller Wettbewerbe gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Aston Villa. Diese defensive Konstanz und die Siege gegen Deportivo de A Coruna und Valencia deuten auf eine Mannschaft hin, die schwer zu überwinden ist.

Direkter Vergleich

Die jüngsten Begegnungen dieser Klubs gingen überwiegend zugunsten von Real Madrid aus. Das letzte Duell fand im Mai 2026 statt, als Madrid in LaLiga auswärts bei Sevilla mit 1:0 gewann. Davor hatte Madrid Sevilla im Dezember 2025 im Bernabéu mit 2:0 besiegt. Von den letzten fünf direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Madrid vier und Sevilla eines. Diese Bilanz unterstreicht Madrids Überlegenheit in dieser Begegnung in den vergangenen Spielzeiten.