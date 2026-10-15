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Real Madrid gegen Sevilla: Alles Wissenswerte zum LaLiga-Spiel

Real Madrid - FC Sevilla
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Umfassende Vorschau auf das LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse in nationalen Wettbewerben und der Champions League, die Form beider Teams sowie die wichtigsten Themen vor dem Duell am 9. Spieltag am Sonntagabend im Santiago Bernabéu in Madrid.

Real Madrid gegen Sevilla: Spieldetails

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La Liga - Spielwoche 9
Estadio Bernabeu

Real Madrid und Sevilla FC spielen am 18. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Real Madrid empfängt Sevilla vor wichtiger Europapokalwoche

Real Madrid kehrt ins heimische Santiago Bernabéu zurück und empfängt am 9. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27 den andalusischen Rivalen Sevilla FC. Nach dem Champions-League-Einsatz unter der Woche will Real Madrid seine starke Form in der Liga auch zu Hause bestätigen. Für Sevilla wird die Reise in die spanische Hauptstadt nach einem Sechs-Tore-Spektakel vor der Länderspielpause zu einer anspruchsvollen Prüfung der defensiven Disziplin gegen eine der besten Angriffsreihen Europas.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Reals Sieben-Tore-Spektakel in Rom

Real Madrid geht nach einem turbulenten 4:3-Sieg in der Champions League gegen AS Roma am Mittwoch, dem 14. Oktober, im Stadio Olimpico mit großem Selbstvertrauen im Angriff in die Partie am Sonntag. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick und Antonio Rüdiger trafen bei einem mitreißenden Auftritt. Zuvor hatte Madrid am 8. Spieltag einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Villarreal gefeiert. Damit bleibt das Team im Titelrennen gut positioniert, während es sich auf eine wichtige bevorstehende Woche vorbereitet.

Levante UD v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Sevillas Sechs-Tore-Krimi in Valencia

Sevilla reist nach einem dramatischen 3:3 auswärts gegen Levante am 12. Oktober, bei dem die Mannschaft Kampfgeist bewies, mit Zuversicht nach Madrid. Treffer von Robbie Ure (12.) und Félix Correia (53.) hatten Sevilla in eine günstige Position gebracht, ehe der eingewechselte Isaac Romero in der 90. Minute ein dramatisches Tor erzielte. Mit den kreativen Zuspielen von Youssouf Fofana und dem energischen Spiel von Félix Correia auf dem Flügel kann Sevilla Madrids Abwehr bei schnellen Gegenstößen gefährlich werden.

Duell im Bernabéu

Taktisch steht am Sonntag Real Madrids variables Angriffsspiel Sevillas Stil mit schnellen Gegenstößen gegenüber. Madrid will über Jude Bellingham, Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni das Tempo bestimmen und zugleich Kylian Mbappé und Vinícius Júnior auf den Außenbahnen in Szene setzen. Sevilla setzt dagegen auf die Stabilität von Lucien Agoumé und Kike Salas im Zentrum, um Druck standzuhalten und über Youssouf Fofana schnelle Gegenangriffe einzuleiten. In LaLiga stehen wichtige Punkte auf dem Spiel, und der Anpfiff am Sonntagabend verspricht spanischen Spitzenfußball.

Personal und Kader

Real Madrid vs FC Sevilla Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • José Mourinho

Jose Mourinho muss verletzungsbedingt auf Raul Asencio verzichten. Vinicius Junior ist gesperrt und wird in dieser Partie nicht zum Einsatz kommen. Informationen zur voraussichtlichen Startelf werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei Sevilla hat Luis Garcia derzeit weder Verletzungen noch Sperren zu vermelden. Weitere Kaderdetails werden bekannt gegeben, wenn das Spiel näher rückt.

Form

RMA

RMA - Form

RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SEV

SEV - Form

VAL
S1-0
COR
S0-1
BAR
N1-3
AVL
N1-3
LEV
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Hinzu kamen in diesem Zeitraum ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Heimsieg gegen Villarreal in LaLiga, für den ein Tor von Yan Diomande und nach der Roten Karte für Vinicius Junior eine entschlossene Defensivleistung nötig waren. In dieser Phase besiegte Madrid zudem Inter in der Champions League mit 2:1 und Rayo Vallecano in der Liga mit 4:1. Die 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid bleibt allerdings ein Makel in einer ansonsten erfolgreichen Serie.

Sevillas jüngste Form beruht auf Stabilität. Das Team von Luis Garcia hat zwei seiner letzten drei LaLiga-Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Bei beiden Ligasiegen blieb es ohne Gegentor. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Spielen aller Wettbewerbe gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Aston Villa. Diese defensive Konstanz und die Siege gegen Deportivo de A Coruna und Valencia deuten auf eine Mannschaft hin, die schwer zu überwinden ist.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real MadridUnentschiedenFC Sevilla
5
0
0
La Liga
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FC Sevilla
SEV
0
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Real Madrid
RMA
1
END
La Liga
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Real Madrid
RMA
2
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FC Sevilla
SEV
0
END
La Liga
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FC Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
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FC Sevilla
SEV
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
0
END
10Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Die jüngsten Begegnungen dieser Klubs gingen überwiegend zugunsten von Real Madrid aus. Das letzte Duell fand im Mai 2026 statt, als Madrid in LaLiga auswärts bei Sevilla mit 1:0 gewann. Davor hatte Madrid Sevilla im Dezember 2025 im Bernabéu mit 2:0 besiegt. Von den letzten fünf direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Madrid vier und Sevilla eines. Diese Bilanz unterstreicht Madrids Überlegenheit in dieser Begegnung in den vergangenen Spielzeiten.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
8800347+2724
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
S
S
S
S
N
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
S
U
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
S
N
S
S
N
5
FC SevillaFC SevillaSEV
84221312+114
U
N
S
S
U
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
S
S
N
S
U
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
N
U
N
N
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
N
U
N
U
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
U
S
U
U
U
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
FC VillarrealFC VillarrealVIL
8224131308
N
S
S
N
N
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
U
N
N
S
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
N
S
N
U
U
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
U
N
N
S
N
16
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
8224818-108
N
U
N
N
N
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
U
N
N
U
S
18
ElcheElcheELC
81341117-66
U
S
N
U
N
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
U
N
S
N
N
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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