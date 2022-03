Real Madrid vs. FC Barcelona live: LaLiga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In Spaniens LaLiga geht der 29. Spieltag über die Bühne. Hierbei schließt der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am Sonntag um 21 Uhr das Programm. Dabei empfängt der Spitzenreiter den Dritten, wobei die Königlichen und die Blaugrana 66 und 51 Punkte holten. Der Hauptstadt-Klub entschied die bisherigen zwei Pflichtspiele gegen den Erzrivalen in dieser Saison für sich.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Außerdem gewann Real Madrid beispielsweise sechs der bislang letzten acht Meisterschaftsspiele. Nach dem bislang letzten Punktverlust, einem Remis in Villarreal von Mitte Februar, siegte Carlo Ancelottis Team viermal am Stück. Hierbei bezwangen die Königlichen Alaves, Rayo Vallecano, Real Sociedad und am Montag Mallorca.

Der FC Barcelona entschied wiederum sieben seiner bislang letzten neun LaLiga-Auftritte für sich. Hierbei kam die zweite Ausnahme ausgerechnet mit einem Auswärtsremis gegen den Stadtrivalen Espanyol zustande. Danach siegte die Elf von Xavi ebenso wie der Spitzenreiter viermal am Stück. Hierbei gewannen die Blaugrana gegen Valencia, Athletic Club, Elche und am Sonntag zuhause gegen Osasuna.

Heute steigt in LaLiga der Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Real Madrid vs. FC Barcelona Datum: Sonntag, 20. März 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im TV anschauen: Die Übertragung aus LaLiga

DAZN betrat im Jahr 2016 den Markt und besitzt seitdem alleinige Senderechte an LaLiga. Im Mai 2021 gab der Streaming-Anbieter eine Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre bekannt. Danach kam es im Dezember zu einer weiteren Einigung bis zum Ende der Spielzeit 2026/27. Bis dahin könnt Ihr Euch etliche Begegnungen aus dem spanischen Oberhaus ansehen. Zudem erstreckt sich das Angebot auf Spiele aus der Copa del Rey sowie der Supercopa.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Um davon profitieren zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Diesbezüglich könnt Ihr Euch bei DAZN zwischen einem Jahres- und einem Monatspaket entscheiden. Hierbei stehen hinsichtlich der erstgenannten Option eine einmalige Zahlung von 274,99 Euro oder monatliche Raten in Höhe von 24,99 Euro zur Auswahl. Hingegen müsst Ihr für einen Monatsdeal 29,99 Euro berappen. Außerdem sei erwähnt, dass diese Preise ausschließlich für Neukunden und Rückkehrer gelten. Und hier findet Ihr etliche weiterführende Infos zum Streaming-Anbieter:

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Minuten in Anspruch und dasselbe trifft auf den darauffolgenden Vorgang zu. Eigentümer von internetfähigen Fernsehern müssen lediglich die kostenfreie App installieren. Zudem könnt Ihr herkömmliche TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Clasicos Real Madrid gegen FC Barcelona:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Die weiteren Spiele aus LaLiga bei DAZN anschauen

Da eine Länderspiel-Pause ansteht, umfasst das Sonntagsprogramm des 29. Spieltags in LaLiga insgesamt vier Begegnungen. Hierbei macht die Partie Espanyol vs. Mallorca um 14 Uhr den Anfang. Danach gehen zunächst um 16.15 Uhr das Match Celta de Vigo vs. Real Betis über die Bühne. Anschließend und unmittelbar vor dem Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona kommt es um 18.30 Uhr zum Kräftemessen FC Sevilla vs. Real Sociedad.

2021/22 Official Team Picture pic.twitter.com/afwGfL99vQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 14, 2022

Real Madrid gegen FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen

Wie Ihr bereits herauslesen konntet, könnt Ihr Euch die Übertragung des Clasicos Real Madrid gegen den FC Barcelona ebenso im LIVE-STREAM ansehen. Genau genommen strahlt DAZN sein gesamtes Programm und infolgedessen alle LaLiga-Begegnungen zusätzlich im Internet aus. Und das bedeutet, dass Ihr bei einer entsprechenden Verbindung grundsätzlich von überall aus darauf zugreifen könnt. Dafür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets.

Zu Real Madrid vs. FC Barcelona via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr den Clasico Real Madrid gegen FC Barcelona mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL mitverfolgen. Hierbei informieren wir Euch zu sämtlichen Treffern, sonstigen wichtigen Torchancen, Karten und Wechseln.

Real Madrid gegen den FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird LaLiga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Real Madrid gegen FC Barcelona: Die Aufstellungen

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.