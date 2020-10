Statt Chelsea: Eden Hazard wollte 2012 eigentlich zu Tottenham Hotspur

Eden Hazard war im Sommer 2012 ein gefragter Mann. Neben Chelsea wollten ihn auch die Spurs verpflichten - und hatten dabei eigentlich gute Karten.

Ex-Premier-League-Trainer Harry Redknapp hat behauptet, dass Superstar Eden Hazard ( ) im Sommer 2012 vor einem Wechsel zu stand. Der Belgier war damals noch in Diensten des französischen Erstligisten und Redknapp wollte ihn zu den Spurs holen. Der Ausgang des Champions-League-Endspiels zwischen Bayern München und dem aber beeinflusste den Poker um Hazard entscheidend, wie Redknapp bei Sky Sports in dieser Woche verriet.

Der 73-Jährige, der Tottenham damals trainierte, führte zu Hazard aus: "Wir hatten ihn in Lille beobachtet und er war in jenem Sommer unser Transferziel Nummer eins. Er wollte unbedingt in der spielen und wir hatten uns mit dem vierten Platz qualifiziert. Chelsea landete auf Platz sechs. Aber dann gewann Chelsea die Champions League und nahm uns unseren Platz in dem Wettbewerb für die kommende Saison weg."

Eden Hazard wechselte für 100 Millionen Euro von Chelsea zu Real Madrid

Im denkwürdigen Finale in der Allianz Arena hatten die Blues Bayern mit 5:4 nach Elfmeterschießen bezwungen. Redknapp schlussfolgerte, dass Hazard zu den Spurs gekommen wäre, hätte es nicht den späten Triumph des Londoner Rivalen in München gegeben.

Mehr Teams

Statt in den Norden der englischen Hauptstadt wechselte Hazard also an die Stamford Bridge, Chelsea überwies 35 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer nach Lille. Hazard blieb sieben Jahre und gewann mit dem Klub unter anderem zwei Meistertitel, den und die . 2019 holte ihn Real Madrid in einem 100-Millionen-Deal nach , wo er die hohen Erwartungen bisher nicht erfüllt hat.