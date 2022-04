Real Madrid vs. Chelsea live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In diesen Tagen finden in der Champions League die Viertelfinal-Rückspiele statt. Hierbei steht am Dienstag um 21 Uhr unter anderem das Spitzenspiel Real Madrid vs. FC Chelsea auf dem Programm. Somit treffen der Spitzenreiter der La Liga und der Dritte in der englischen Premier League aufeinander. Im Hinspiel am vergangenen Mittwoch gelang Real ein 3:1-Auswärtserfolg.

Damit gelang Real Madrid im neunten Spiel in der Champions League 2021/2022 der siebte Sieg. Wie schon beim spektakulären Triumph über Paris Saint-Germain im Achtelfinale war Reals Torjäger Karim Benzema mit drei Tore der alles überragende Spieler.

Für Chelsea riss mit der Heimniederlage gegen die Königlichen eine Serie von sechs ungeschlagenen Champions-League-Matches. Hierbei gab es für die Mannschaft von Thomas Tuchel fünf Siege und ein Remis bei Zenit St. Petersburg. Danach bezwangen die Blues OSC Lille mit 4:1 nach Hin- und Rückspiel.

Heute kommt es im Zuge des Viertelfinales in der Champions League zum Rückspiel zwischen Chelsea und Real Madrid. Bei GOAL bekommt Ihr unzählige Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Real Madrid vs. Chelsea: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Real Madrid vs. Chelsea Datum: Dienstag, 12. April 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Real Madrid – Chelsea heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN besitzt seit dieser Spielzeit die alleinigen Senderechte am Großteil der Partien in der Königsklasse. Hierbei bildet eines der beiden Dienstagsmatches, die Begegnung FC Bayern vs. Villarreal in dieser Woche, die Ausnahme. Jedoch könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen dem FCB und dem Gelben U-Boot ab Freitag beim Pay-per-View-Anbieter anschauen.

Real Madrid vs. Chelsea heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Jedoch benötigt Ihr hierfür ebenso wie für das gesamte Programm von DAZN ein Abonnement. Diesbezüglich könnt Ihr Euch beim Bezahlanbieter zwischen einem Jahres- und einem Monatsdeal entscheiden. Weiters stehen für die erstgenannte Alternative eine einmalige Überweisung von 274,99 Euro und monatliche Rate in Höhe von 24,99 Euro zur Auswahl. Ein Monatsabo kostet hingegen 29,99 Euro. Jedoch gelten diese Preise vorerst nicht für diejenigen, die vor dem 1. Februar ihren laufenden Vertrag abgeschlossen haben. Hier gibt es zahlreiche weiterführende Infos zu DAZN:

Für den Erwerb müsst Ihr lediglich wenige Minuten einplanen. Dasselbe trifft auf den darauffolgenden Schritt zu. Wenn Ihr ein Smart-TV Euer Eigen nennt, benötigt Ihr anschließend lediglich die kostenfreie App. Andernfalls könnt Ihr traditionelle Fernsehgeräte per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Schlüsselfakten zur Übertragung des Spitzenspiels Real Madrid – Chelsea:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Max Siebald

Die Champions League in der DAZN Konferenz anschauen

Ihr konntet Euch während der gesamten Gruppenphase der Champions League sowohl dienstags als auch mittwochs genauso gut für Konferenzen entscheiden. Da DAZN heute um 21 Uhr ausschließlich die Partie Real Madrid vs. Chelsea ausstrahlt, müsst Ihr heute auf diese Option verzichten. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Ihr Euch für morgigen Rückspiel zwischen Übertragungen in voller Länge und Konferenzen entscheiden könnt. Genauer gesagt stehen die Partien Atletico Madrid vs. Manchester City und Liverpool vs. Benfica auf dem Programm.

Real Madrid – Chelsea heute im LIVE-STREAM sehen

Die Verbindung von klassischen Fernsehgeräten mit PCs und Notebooks würde sich nicht auszahlen, wenn Ihr nicht LIVE-STREAMS nutzen könntet. Genau genommen sendet DAZN sein komplettes Angebot genauso im Internet. Demzufolge könnt Ihr Euch die Begegnung Real Madrid vs. Chelsea bei einem geeigneten Internetzugang von überall aus anschauen. Hierfür benötigt Ihr nicht unbedingt einen PC oder ein Notebook. Denn: Ihr könnt ebenso auf Smartphones und Tablets zurückgreifen.

Zu Real Madrid gegen Chelsea via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich steht Euch der LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Damit informieren wir Euch zu allen Treffern, weiteren nennenswerten Chancen, Platzverweisen, Verwarnungen sowie Ein- und Auswechslungen. Dafür müsst Ihr nicht ständig auf Euren Bildschirm schauen. Denn: Wir schicken Euch Push-Mitteilungen.

Real Madrid – Chelsea im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Real Madrid vs. Chelsea: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.