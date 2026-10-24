"Real gewinnt mit Mourinho Titel!" Madrid-Coach lässt vor Clasico aufhorchen

In der jüngeren Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik an den Königlichen gegeben, während Gegner Barcelona für seine Offensivstärke unter Trainer Hansi Flick über den grünen Klee gelobt wurde. Eine Tatsache, die Mourinho aus einem ganz bestimmten Grund als "nicht fair" betitelte.

"Man betrachtet uns wie ein fertiges Produkt – was im Fußball ohnehin sehr schwierig ist -, aber wir befinden uns noch gar nicht in einem fortgeschrittenen Stadium dieses Prozesses. Wir arbeiten erst seit drei Monaten zusammen", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Sonntag.

"Wir sind weit davon entfernt, ein fertiges Produkt zu sein. Wir stehen noch ganz am Anfang – in einer Phase, in der der Trainer die Mannschaft kennenlernt, analysiert und den Weg vorgibt, während die Spieler ihrerseits den Trainer und seine Art kennenlernen, so Mourinho weiter.

Deshalb "halte ich das für nicht fair, eine Mannschaft in diesem Entwicklungsstadium mit einem Team zu vergleichen, das schon seit Jahren eingespielt ist." Als Gradmesser will er das Duell gegen Flick ohnehin nicht sehen, denn "alles was man zuvor geleistet hat, bedeutet in diesem Spiel nichts mehr. Es ist wirklich speziell."

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Unabhängig davon, wie die Partie gegen ein möglicherweise leicht favorisiertes Barca - immerhin gewannen die Katalanen sechs der letzten sieben Clasicos – am Ende auch ausgehen wird, ist sich der Trainer der Blancos sicher: "Real Madrid gewinnt mit Mourinho Titel!"