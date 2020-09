Real Betis vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird LaLiga heute live übertragen

Amheißt es Real Betis vs. Real Madrid . Anstoß ist heute um 21.00 Uhr im Benito Villamarin Stadion in Sevilla.

Real Betis ist perfekt in die neue Saison gestartet: zwei Spiele und zwei Siege sind zu verzeichnen. Am ersten Spieltag gab es einen 1:0-Sieg gegen Alaves, woraufhin am zweiten Spieltag ein 2:0 gegen Valladolid folgte. Mit diesen zwei Ergebnissen steht aktuell auf dem zweiten Rang.

Real Madrid hingegen startete hinter den eigenen Erwartungen mit einem torlosen Unentschieden gegen Real Sociedad. Das erste Spiel gegen Getafe wurde verschoben, sodass Madrid gegen Betis erst zum zweiten Mal in dieser Saison antritt. Bei diesem Spiel werden die Königlichen definitiv ohne Garath Bale spielen, da der Waliser erst kürzlich zu seinem alten Verein Tottenham Hotspur auf Leihbasis zurückging.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel Real Betis gegen heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird und am Ende auch wie die zwei Teams auflaufen werden.

Möchtet Ihr das Spiel im regulären TV-Programm sehen, geht Ihr heute leider leer aus. LaLiga wird nämlich ausschließlich im LIVE-STREAM übertragen. Weder im Free-TV noch im Pay-TV seht Ihr so das Duell zwischen Real Betis und Real Madrid.

Möchtet Ihr das Spiel live sehen, führt Euer Weg direkt zum Streamingdienst DAZN. Hier seht Ihr das Spiel in voller Länge im LIVE-STREAM, wo Ihr möchtet und auf einem Gerät Eurer Wahl. Mehr zum LIVE-STREAM erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

👔 Zidane: "We are hoping to put in a very good performance against @RealBetis_en and keep on improving."#HalaMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/xLvIO5qCa1