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La Liga
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Real Betis gegen Barcelona: LaLiga-Vorschau und alles Wissenswerte

Real Betis - FC Barcelona
Real Betis
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L. Yamal
A. Gordon

Ausführliche Vorschau auf das Duell zwischen dem formstarken Real Betis und LaLiga-Tabellenführer Barcelona. Wir sprechen über Taktik, Personalsituation, Form und mehr.

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La Liga - Spielwoche 9
Estadio de La Cartuja

Real Betis gegen Barcelona wird am 17. Oktober 2026 um 12.30 Uhr EST und 16.30 Uhr GMT angepfiffen.

Formstarker LaLiga-Meister steht bei Betis vor einer schweren Prüfung

Barcelona setzte seinen makellosen Saisonstart mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Getafe fort. Die Tore erzielten Anthony Gordon mit seinem ersten Treffer in LaLiga, Gabriel Jesus und Jules Kounde. Hansi Flicks Mannschaft ist mit acht Siegen aus acht Spielen in Topform, liegt fünf Punkte vor dem nächsten Verfolger Atlético Madrid und hat trotz des Ausfalls ihres verletzten Kapitäns Raphinha, ihres bislang produktivsten Spielers in dieser Saison, die Breite ihres Kaders unter Beweis gestellt. Als Nächstes steht die Reise zu Real Betis an, das sich unter Routinier Manuel Pellegrini stetig verbessert.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Ein weiterer Aspekt

Betis setzte seinen starken Saisonstart mit einem unterhaltsamen 5:2 gegen Osasuna fort. Mittelfeldroutinier Isco erzielte zwei Tore für die Gastgeber, die dank beeindruckender sechs Siege nach acht Spieltagen nun 19 Punkte auf dem Konto haben. Beim Besuch des Meisters wird im Estadio de La Cartuja zweifellos eine mitreißende Atmosphäre herrschen. Trainer Pellegrini muss dabei eine schwache persönliche Bilanz von 29 Niederlagen in 40 Begegnungen mit Barcelona überwinden.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • In den letzten sechs Duellen dieser beiden Mannschaften haben jeweils beide Teams getroffen.
  • Betis hat Barcelona in LaLiga seit Dezember 2021 nicht mehr besiegt.
  • Betis-Torhüter Alvaro Valles hat in dieser LaLiga-Saison durchschnittlich 4,3 Paraden pro Spiel gezeigt, der höchste Wert der Liga.
  • Mit acht Siegen aus den ersten acht Spielen hat Barcelona einen Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 eingestellt.
  • Barcelonas Teenager-Superstar Lamine Yamal führt LaLiga mit fünf Torvorlagen an. Außerdem hat er sieben Tore erzielt.

Team-News und Kader

Real Betis vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Pellegrini

Form

BET

BET - Form

LIL
S2-3
VIL
S1-2
GET
S1-0
COR
U1-1
OSA
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAR

BAR - Form

FEY
S5-1
LEV
S2-4
SAN
S7-2
SEV
S1-3
GET
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
22/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bilanz der direkten Duelle

Head to Head

Real BetisUnentschiedenFC Barcelona
0
2
3
La Liga
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FC Barcelona
BAR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
END
La Liga
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FC Barcelona
BAR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
Spanien Copa del Rey
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BAR
5
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Real Betis
BET
1
END
La Liga
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Real Betis
BET
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
8Erzielte Tore16
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
8800347+2724
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
S
S
S
S
N
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
S
U
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
S
N
S
S
N
5
FC SevillaFC SevillaSEV
84221312+114
U
N
S
S
U
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
S
S
N
S
U
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
N
U
N
N
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
N
U
N
U
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
U
S
U
U
U
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
FC VillarrealFC VillarrealVIL
8224131308
N
S
S
N
N
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
U
N
N
S
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
N
S
N
U
U
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
U
N
N
S
N
16
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
8224818-108
N
U
N
N
N
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
U
N
N
U
S
18
ElcheElcheELC
81341117-66
U
S
N
U
N
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
U
N
S
N
N
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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