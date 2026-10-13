La Liga - Spielwoche 9 17. Okt. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Real Betis gegen Barcelona wird am 17. Oktober 2026 um 12.30 Uhr EST und 16.30 Uhr GMT angepfiffen.

Formstarker LaLiga-Meister steht bei Betis vor einer schweren Prüfung

Barcelona setzte seinen makellosen Saisonstart mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Getafe fort. Die Tore erzielten Anthony Gordon mit seinem ersten Treffer in LaLiga, Gabriel Jesus und Jules Kounde. Hansi Flicks Mannschaft ist mit acht Siegen aus acht Spielen in Topform, liegt fünf Punkte vor dem nächsten Verfolger Atlético Madrid und hat trotz des Ausfalls ihres verletzten Kapitäns Raphinha, ihres bislang produktivsten Spielers in dieser Saison, die Breite ihres Kaders unter Beweis gestellt. Als Nächstes steht die Reise zu Real Betis an, das sich unter Routinier Manuel Pellegrini stetig verbessert.

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Ein weiterer Aspekt

Betis setzte seinen starken Saisonstart mit einem unterhaltsamen 5:2 gegen Osasuna fort. Mittelfeldroutinier Isco erzielte zwei Tore für die Gastgeber, die dank beeindruckender sechs Siege nach acht Spieltagen nun 19 Punkte auf dem Konto haben. Beim Besuch des Meisters wird im Estadio de La Cartuja zweifellos eine mitreißende Atmosphäre herrschen. Trainer Pellegrini muss dabei eine schwache persönliche Bilanz von 29 Niederlagen in 40 Begegnungen mit Barcelona überwinden.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

In den letzten sechs Duellen dieser beiden Mannschaften haben jeweils beide Teams getroffen.

Betis hat Barcelona in LaLiga seit Dezember 2021 nicht mehr besiegt.

Betis-Torhüter Alvaro Valles hat in dieser LaLiga-Saison durchschnittlich 4,3 Paraden pro Spiel gezeigt, der höchste Wert der Liga.

Mit acht Siegen aus den ersten acht Spielen hat Barcelona einen Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 eingestellt.

Barcelonas Teenager-Superstar Lamine Yamal führt LaLiga mit fünf Torvorlagen an. Außerdem hat er sieben Tore erzielt.

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Bilanz der direkten Duelle