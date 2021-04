RB Leipzig droht das BVB-Schicksal: Der Bayern-Jäger im Kadercheck

RB Leipzig hat sich in diesem Jahr als zweite Kraft hinter dem FC Bayern etabliert. Im Sommer droht den Sachsen der Ausverkauf.

HINTERGRUND

Vor dem Spitzenspiel am Samstag beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf RB Leipzig vier Punkte. Die Sachsen haben sich in der laufenden Spielzeit als einziger ernstzunehmender Konkurrent des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga etabliert.

Doch der sportliche Erfolg, der sich bei RB nicht bloß im positiven Abschneiden auf nationaler Ebene, sondern auch in überzeugenden Champions-League-Auftritten äußert, trägt naturgemäß dazu bei, dass etliche Leistungsträger in den Fokus größerer Klubs geraten.

Der Abgang von Star-Innenverteidiger Dayot Upamecano nach München ist bereits beschlossene Sache, aktuell ranken sich Wechselgerüchte um weitere namhafte Akteure der Roten Bullen.

Leipzig droht ein ähnliches Schicksal wie jenes, das einst auch Borussia Dortmund ereilte, als die Schwarz-Gelben sich Anfang der 2010er Jahre zu einer echten Bedrohung für den Dauerdominator aus dem Süden entwickelt hatten und darüber hinaus in der Königsklasse für Furore sorgten.

Wer bleibt Leipzig erhalten, wen zieht es zu einem anderen Klub und wie ist es um die aktuellen Leihspieler bestellt? Goal und SPOX liefern eine Übersicht über den RB-Kader.

Diese Spieler spielen in der kommenden Saison bei RB Leipzig

Josep Martinez

Tor, 22 Jahre, Vertrag bis 2024, 0 Spiele

Ob die etatmäßige Nummer eins Peter Gulacsi auch in der kommenden Saison das Leipzig-Trikot tragen wird, ist noch nicht gänzlich gesichert. Sollte der Ungar nach vielen Jahren bei RB eine neue Herausforderung suchen, stünde mit Martinez ein talentierter Schlussmann in den Startlöchern, der im Sommer 2020 von Las Palmas nach Sachsen wechselte. Wartet aktuell noch auf seinen ersten Einsatz, in der kommenden Saison dürfte er erneut mindestens die Nummer zwei sein.

Philipp Tschauner

Tor, 35 Jahre, Vertrag bis 2022, 0 Spiele

Schlussmann Nummer drei bei RB und mit seiner Rolle zufrieden. Tschauner verlängerte im Januar seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022. Dann wird der Routinier seine Laufbahn beenden und als Torwarttrainer im RB-Nachwuchs arbeiten.

Nordi Mukiele

Abwehr, 23 Jahre, Vertrag bis 2023, 32 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen

Besonders aufgrund seiner Flexibilität ein ganz wichtiger Akteur für Nagelsmann. Mukiele kam in der aktuellen Saison bereits als Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und im rechten Mittelfeld zum Einsatz. In einem Interview mit OneFootball auf seine Lieblingsposition angesprochen, sagte der Franzose: "So lange ich auf dem Platz stehe, bin ich glücklich wie ein kleines Kind beim Auspacken von Geschenken. Da spielt die Position keine Rolle." Obwohl Leipzig laut Sport Bild mit Angeboten für den Allrounder rechnet, deutet derzeit nichts darauf hin, dass Mukiele den Klub im Sommer verlassen wird.

Lukas Klostermann

Abwehr, 24 Jahre, Vertrag bis 2024, 21 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen

Im Normalfall bei RB gesetzt, wurde Klostermann im Oktober von einer Knie-Operation zurückgeworfen, die eine Ausfallzeit bis ins neue Jahr mit sich brachte. Klostermann wurde vor einigen Monaten medial beim FC Bayern gehandelt, im Gespräch mit Goal und SPOX stellte er aber jüngst klar: "Ich habe von den Gerüchten nichts mitbekommen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meinen Vertrag in Leipzig verlängert und bin überzeugt davon, dass mein Weg in Leipzig noch nicht zu Ende ist. Wir haben in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen, auch in persönlich konnte mich in Leipzig gut entwickeln. Wir können in Zukunft noch einiges erreichen."

Willi Orban

Abwehr, 28 Jahre, Vertrag bis 2022, 32 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage

Seit knapp sechs Jahren läuft der Ungar für Leipzig auf, avancierte zum gesetzten Innenverteidiger. Da sein Kontrakt im Sommer kommenden Jahres ausläuft, befinden sich Orban und sein Klub aktuell in Vertragsgesprächen. Dass nach Upamecano und vielleicht Konate auch Orban am Saisonende abgegeben wird, ist nicht realistisch.

Josko Gvardiol

Abwehr, 19 Jahre, Vertrag bis 2026, Neuzugang von Dinamo Zagreb

Schon im September des Vorjahres machte RB Nägel mit Köpfen und verpflichtete das kroatische Top-Talent, das laut Sportdirektor Markus Krösche "in seiner gesamten Entwicklung – sportlich wie auch menschlich – bereits sehr reif ist", für rund 16 Millionen Euro. Ob er den Upamecano-Abgang prompt auffängt, steht freilich in den Sternen, mit Blick auf die langfristige Zukunft dürfte Gvadiol jedoch eine verheißungsvolle Verpflichtung sein.

Mohamed Simakan

Abwehr, 21 Jahre, Vertrag bis 2026, Neuzugang von Racing Strasbourg

Gilt gemeinhin als Ersatzmann für den abwandernden Upamecano. Der Franzose, der bis zum Sommer noch in Diensten Racing Strasbourgs ist, soll die Lücke schließen, die sein Landsmann hinterlässt. Simakan etablierte sich in den vergangenen beiden Jahren als Stamm-Verteidiger beim Ligue-1-Klub, seit Mitte des Jahres pausiert er jedoch verletzungsbedingt (Arthroskopie). "Wir sind froh, dass er sich trotz zahlreicher anderer Interessenten für uns entschieden hat", freute sich Krösche im Zuge der Transfer-Bekanntgabe.

Angelino

Abwehr/Mittelfeld, 24 Jahre, Vertrag bis 2025, 31 Spiele, 8 Tore, 11 Vorlagen

Kam im Winter 2020 per Leihe von Manchester City in die Heldenstadt und mauserte sich zum Leistungsträger. Im Februar dieses Jahres vermeldete RB die fixe Verpflichtung des spielstarken Spaniers, weil eine Kaufpflicht über 18 Millionen Euro gegriffen hatte. Angelino, der ein Arbeitspapier bis 2025 unterschrieb, sammelte in der laufenden Saison 19 Scorerpunkte in 31 Pflichtspielen (8 Tore, 11 Vorlagen). Eine extrem wichtige Personalie für die Zukunft.

Tyler Adams

Mittelfeld, 22 Jahre, Vertrag bis 2025, 32 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage

Verlängerte vor einem Jahr seinen Vertrag bis 2025 und spielt in den Leipziger Planungen für die Zukunft eine wichtige Rolle. Ist Adams fit, wird er mit Spielzeit betraut, zuletzt beackerte der gelernte Sechser die rechte Seite bei RB.

Konrad Laimer

Mittelfeld, 23 Jahre, Vertrag bis 2023, 0 Spiele

Im Sommer wurde der Österreicher mit einem herben Rückschlag konfrontiert. Laimer musste sich einer Arthroskopie im Knie unterziehen, deren Folgen ihn immer wieder zurückwarfen. "Mein Verlauf mit allem Drumherum war einfach nicht gut", sagte er im Interview mit dem Sportbuzzer. "Ich war in der Zeit auch nicht der beste Mitmensch, weil ich schlechte Laune hatte." In dieser Saison kam der 23-Jährige nicht zum Einsatz, der Einstieg ins Mannschaftstraining ist für Mitte April anvisiert. "Ich werde alles dafür geben, dass ich das eine oder andere Spiel noch mitwirken kann", hofft er. Wenn nicht in dieser, dann spätestens in der kommenden Spielzeit wieder an Bord.

Amadou Haidara

Mittelfeld, 23 Jahre, Vertrag bis 2023, 33 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen

Fehlte im Oktober wegen einer Corona-Infektion, ansonsten aber einer der Dauerbrenner im Nagelsmann-Team. Haidara wird auch in der kommenden Saison ein essentieller Bestandteil des Teams sein.

Kevin Kampl

Mittelfeld, 30 Jahre, Vertrag bis 2023, 30 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage

Der Dauerläufer und Arbeiter im Mittelfeld fehlt RB gegen den FC Bayern zwar wegen einer Gelbsperre, in der kommenden Saison kann Leipzig aber weiter auf den Sechser bauen, über den Trainer Nagelsmann im Gespräch mit Goal und DAZN sagte: "Er ist ein Leadertyp auf dem Feld und in der Kabine, der eine große Erfahrung hat, weil er auch schon bei dem einen oder anderen großen Bundesligisten gespielt hat." Besonders für die jüngeren Spieler seien Kampls Qualitäten wichtig: "Wenn es ein bisschen schlechter läuft, mit Verletzungen oder weniger Spielzeiten, ist er einer, der immer wieder das Gespräch mit den jungen Spielern sucht, sie aufbaut, mitzunehmen versucht, sie integriert und ihnen Dinge erklärt."

Dominik Szoboszlai

Christopher Nkunku

Mittelfeld, 23 Jahre, Vertrag bis 2024, 31 Spiele, 7 Tore, 8 Vorlagen

Eine weitere wichtige Säule im RB-Gefüge ist das einstige PSG-Talent. Laut Bild-Zeitung erwarte Leipzig im Sommer Anfragen für den Franzosen, der in dieser Saison gänzlich zu überzeugen weiß. Konkrete Kandidaten für einen möglichen Transfer gibt es derzeit allerdings nicht. Sehr wahrscheinlich also, dass er auch in der kommenden Spielzeit für die Roten Bullen wirbelt.

Lazar Samardzic

Mittelfeld, 19 Jahre, Vertrag bis 2025, 8 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage

Sorgte im vergangenen Sommer für Unmut, weil er Hertha BSC verlassen wollte. Leipzig griff zu und zahlte eine halbe Million für den Youngster. Mit 19 Jahren ganz klar ein Perspektivspieler im RB-Kader, der in seinen wenigen Einsätzen durchaus zu gefallen wusste. Könnte in der kommenden Saison zu mehr Spielzeit kommen, ist - Stand jetzt - aber (noch) keiner für die erste Reihe.

Josha Wosz

Mittelfeld, 18 Jahre, Vertrag bis 2024, 3 Einsätze, 0 Tore

Unterschrieb vor einigen Monaten seinen ersten Profivertrag bei seinem Ausbilderklub, nachdem er im Oktober sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte. Ähnlich wie Samardzic, soll Wosz langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Yussuf Poulsen

Angriff, 26 Jahre, Vertrag bis 2024, 35 Spiele, 11 Tore, 7 Vorlagen

Den Dänen kann man Blick auf das Gründungsjahr des Klubs mit Fug und Recht als Leipziger Urgestein bezeichnen. Poulsen schnürt seit 2013 die Fußballschuhe für die Sachsen, spielte sowohl in der 3. Liga und 2. Bundesliga als auch im deutschen Oberhaus und in der Königsklasse für RB. Im Oktober verlängerte er sein Arbeitspapier bis 2024, über einen vorzeitigen Weggang aus der Messestadt denkt er eigenen Angaben zufolge nicht nach: "Dafür ist das Leben hier zu spannend bei all dem, was für RB Leipzig möglich ist", sagte der Däne auf entsprechende Nachfrage gegenüber bundesliga.com.

Alexander Sörloth

Angriff, 25 Jahre, Vertrag bis 2025, 29 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen

Wurde im Sommer mit der Hoffnung verpflichtet, die gen Chelsea respektive Leverkusen abgewanderten Timo Werner und Patrik Schick zu ersetzen. Bislang vermochte Sörloth den hohen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, lediglich vier Tore steuerte der Norweger bis dato bei. Hat in der kommenden Saison die Chance, seine Qualitäten endlich unter Beweis zu stellen.

Hee-chan Hwang

Angriff, 25 Jahre, Vertrag bis 2025, 18 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage

Auch der Südkoreaner scheint noch nicht in Leipzig angekommen zu sein. Schaffte es in der Bundesliga lediglich einmal in die Startelf und laborierte zwischenzeitlich lange an einer Corona-Infektion. Im Winter stand eine Leihe zur Debatte, Hwang blieb aber bei seinem neuen Klub, den er Anfang März ins DFB-Pokal-Halbfinale schoss. Eher ein Spieler für die Breite, sollte nicht die ganz große Leistungsexplosion kommen.

Brian Brobbey

Angriff, 19 Jahre, Vertrag bis 2025, kommt von Ajax Amsterdam

Ein neues Juwel für den Leipziger Angriff: Brobbey kommt im Sommer ablösefrei vom niederländischen Rekordmeister Ajax zu RB. Der U21-Spieler der Elftal verbuchte für seinen Noch-Arbeitgeber in dieser Spielzeit 13 Einsätze, in denen ihm 5 Tore sowie zwei Vorlagen gelangen. Von dem Youngster erhofft man sich in Sachsen einiges. "Er passt als junger, sehr variabler und durchsetzungsstarker Spieler genau in das Profi", sagte Krösche und ergänzte: "Er hat zuletzt bei Ajax gezeigt, dass er auf internationaler Ebene mithalten kann. Wir werden in der kommenden Saison viel Freude mit ihm haben."

Diese Spieler sind im Sommer definitiv weg

Dayot Upamecano

Abwehr, 22 Jahre, wechselt zum FC Bayern München

Monatelang wurde spekuliert, zu welchem Verein der hochtalentierte Innenverteidiger wechseln könnte, Mitte Februar gab der FC Bayern die Verpflichtung offiziell bekannt. Die Münchner aktivierten die festgeschriebene Ausstiegsklausel von 42,5 Millionen Euro, Upamecano unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Mit dem Franzosen verlässt die Leipziger ein extrem wichtiger Baustein, ein seit Jahren unangefochtener Stammspieler. Ihn zeitnah adäquat zu ersetzen, ist kaum möglich.

Hannes Wolf

Mittelfeld, 22 Jahre, wechselt zu Borussia Mönchengladbach

War im vergangenen Sommer auf Leihbasis inklusive Kaufpflicht bei Erfüllung spezieller Modalitäten zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Gladbach-Manager Eberl bestätigte Anfang Februar, dass besagte Kaufpflicht "eingetreten" sei. Für den Österreicher fließen dem Vernehmen nach 9,5 Millionen Euro aufs Leipziger Konto.

Abwanderungskandidaten: Diese Spieler könnten RB im Sommer verlassen

Peter Gulacsi

Tor, 30 Jahre, Vertrag bis 2023, 38 Spiele, 37 Gegentore

Als sein Berater Hasan Cetinkaya im Januar bestätigte, dass der Ungar eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert habe, brachen sich Gerüchte Bahn, die sich mit einem möglichen neuen Arbeitgeber des sicheren Leipzig-Rückhalts auseinandersetzten. Borussia Dortmund habe beispielsweise seinen Hut in den Ring geworfen, hieß es. Gulacsi selbst blieb ob der Spekulationen ruhig: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig hier zu bleiben", sagte er im kicker-Interview und ergänzte: "Ich habe über England und Salzburg meinen Weg in Leipzig gefunden. Es müsste schon sehr viel passieren, dass ich diesen Weg auf meinen Wunsch hin verlassen würde." Aussagen, die auf einen Verbleib schließen lassen, in trockenen Tüchern ist dieser jedoch noch nicht.

Ibrahima Konate

Abwehr, 21 Jahre, Vertrag bis 2023, 15 Spiele, 1 Tor, 0 Vorlagen

Erlebt aufgrund diverser Verletzungen eine persönliche Seuchensaison. Trotzdem ist der hochtalentierte Franzose auf dem Transfermarkt begehrt. The Athletic berichtete von weit fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Konate und dem FC Liverpool, der bereit sei, die Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro zu aktivieren. Obwohl Sportdirektor Krösche im Interview mit Stats Perform News erklärte, dass ein Wechsel auf die Insel für "Ibo kein Thema ist", dürften die Gerüchte um einen Weggang sich auch weiterhin halten. Laut Sky habe der 21-Jährige ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei RB bislang weder angenommen noch abgelehnt. RB könnte also nach Upamecano einen weiteren hochklassigen Innenverteidiger verlieren.

Marcel Halstenberg

Abwehr, 29 Jahre, Vertrag bis 2022, 25 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage

2015 wechselte Halstenberg vom FC St. Pauli nach Leipzig und entwickelte sich bei RB zum deutschen Nationalspieler. Wie die Bild-Zeitung zuletzt berichtete soll es zwischen dem Außenverteidiger und dem amtierenden Tabellenzweiten der Bundesliga allerdings zu Uneinigkeiten gekommen sein. Der Grund: Leipzig habe Halstenberg ein Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt, dieses sei aber nicht zu dessen Zufriedenheit, würde er doch fortan nicht zu verbesserten Konditionen spielen. Sollten sich die Parteien nicht einigen, ist ein Wechsel im Sommer durchaus denkbar. Interesse soll es laut Bild aus dem In- und Ausland geben.

Benjamin Henrichs

Abwehr, 24 Jahre, Leihgabe der AS Monaco, 14 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen

Die Monaco-Leihgabe positionierte sich zuletzt deutlich und sprach sich für einen Verbleib in Leipzig aus: "Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben. In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist", sagte er dem kicker. Henrichs kam in dieser Saison 14-mal zum Einsatz, im November wurde er allerdings von Problemen in der Patellasehne zurückgeworfen. Die Zukunft des ehemaligen Leverkuseners ist indes noch nicht vollumfänglich geklärt: Beim nächsten Startelf-Einsatz soll laut Sport Bild eine Kaufverpflichtung über 15 Millionen Euro greifen, der kicker schrieb berichtete aber unlängst lediglich von einer Kaufoption. Diese hatte RB auch auf der offiziellen Vorstellung im Oktober kommuniziert.

Marcel Sabitzer

Mittelfeld, 27 Jahre, Vertrag bis 2022, 31 Spiele, 7 Tore, 6 Vorlagen

Verlässt der Kapitän das RB-Schiff? Obwohl Sabitzers Vertrag noch bis 2022 läuft, soll der Österreicher intern erklärt haben, im kommenden Sommer das Weite suchen zu wollen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach seien vor allem Klubs aus der Premier League, allen voran Tottenham Hotspur, an Sabitzer interessiert. "Bei Sabi steht noch überhaupt nichts fest, weder in die eine noch in die andere Richtung", sagte Trainer Nagelsmann jüngst und ergänzte: "Es ist normal, dass sich viele Vereine mit ihm beschäftigen." Tatsächlich ist der 27-Jährige eine echte Institution im Spiel der Leipziger, ein Abgang würde den Klub definitiv schwächen.

Dani Olmo

Mittelfeld, 22 Jahre, Vertrag bis 2024, 38 Spiele, 4 Tore, 11 Vorlagen

Mit hohen Erwartungen kam der Youngster im Winter 2020 aus Zagreb nach Sachsen, mittlerweile kann man konstatieren, dass Olmo diese sogar noch übertroffen hat. Der Transfer sei "ein Zeichen an die Fußball-Welt" gewesen, befand Krösche zuletzt. Olmo ist tatsächlich aus der Mannschaft von Nagelsmann nicht mehr wegzudenken, besticht durch herausragende Technik und Übersicht. Kein Wunder, dass besonders spanische Schwergewichte um den 22-Jährigen buhlen sollen. Olmos Berater ließ in einem Gespräch mit Sportske Novosti durchblicken, dass Real Madrid seine Fühler bereits nach seinem Klienten ausgestreckt habe. "Ich kann nur sagen, dass Real ihn nicht abgelehnt hat. Ich kann auch sagen, dass ein zukünftiger Transfer von Dani Olmo wahrscheinlich einen Klub-Rekord brechen wird." Olmos Ausstiegsklausel soll sich auf 80 Millionen Euro belaufen. Dass ein Verein – mit Blick auf die wirtschaftlichen Engpässe, die sich aus der Coronapandemie ergeben - im Sommer eine derart hohe Summe zahlt, ist eher unwahrscheinlich.

Emil Forsberg

Mittelfeld/Angriff, 29 Jahre, Vertrag bis 2022, 32 Spiele, 7 Tore, 5 Vorlagen

Seit vielen Jahren in Diensten der Sachsen, wurde Forsberg bereits in mehreren Transferphasen mit einem Weggang in Verbindung gebracht. Am Ende blieb der Schwede jedes Mal. Dies könnte sich im Sommer ändern. Sein Berater Hasan Cetinkaya machte jüngst öffentlich Druck auf die Vereinsspitze: "Mit mir oder Emil hat noch keiner aus dem Klub über die Zukunft gesprochen. Emil geht nicht in sein letztes Vertragsjahr, das ist ein zu großes Risiko und nichts, was wir wollen", beklagte der Agent im Gespräch mit der Bild-Zeitung mit Blick auf das Arbeitspapier, das am Ende kommender Saison ausläuft. Cetinkaya führte aus: "Wenn der Klub finanzielle Probleme hat und Emils Zukunft nicht absichern kann, dann müssen wir uns zusammensetzen. Dann muss alles auf den Tisch. Der Klub muss ehrlich sein und sagen, dass Emil den Klub verlassen kann."

Justin Kluivert

Angriff, 21 Jahre, Leihgabe der AS Rom, 22 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage

Verfügt über enormes Potenzial, rief es aber seit seinem Wechsel im Oktober nicht immer ab. Dies ist auch der Grund, warum RB bis dato zögert, bezüglich Kluiverts Zukunft klar Stellung zu beziehen. Die Sachsen haben eine Kaufoption über zehn Millionen Euro, Nagelsmann weiß um die Stärken des Niederländers, kritisierte ihn aber im Laufe der Saison ein ums andere Mal. Kluivert selbst sagte Anfang Februar im ausführlichen Interview mit Goal und SPOX, dass er sich einen längerfristigen Verbleib "definitiv vorstellen" könne. "Aber die Entscheidung liegt am Ende nicht bei mir alleine. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Die Situation der Leih-Spieler

Ademola Lookman

Mittelfeld/Angriff, 23 Jahre, seit September 2020 beim FC Fulham, Vertrag bei RB bis 2024

Ist beim abstiegsbedrohten Premier-League-Klub FC Fulham Stammspieler, nachdem er in Leipzig nicht den Durchbruch geschafft hatte. Vier Tore und vier Vorlagen lieferte er für die Londoner bislang, eine Rückkehr in die Messestadt ist aber dennoch unwahrscheinlich. Mehrere Klubs in Lookmans Heimat England sollen laut Bild-Zeitung an einer Verpflichtung interessiert sein. 17 Millionen Euro werden als mögliche Ablösesumme gehandelt, Sportdirektor Krösche würde aber gerne mehr Geld für den ehemaligen Everton-Profi generieren. "Es ist momentan schwierig, einen Preis für Mola festzulegen", sagte er im Bild-Interview und schob nach: "Sein Marktwert ist durch die Leistungen sicherlich gestiegen."

Marcelo Saracchi

Abwehr, 22 Jahre, seit Januar 2020 bei Galatasaray, Vertrag bei RB bis 2023

Zwölf Millionen Euro ließ RB sich den Uruguayer, der 2018 von River Plate kam, kosten. Nach mageren 13 Bundesligaspielen verliehen die Sachsen Saracchi nach Istanbul, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt. Wie es ab Sommer mit ihm weitergeht, ist aktuell noch offen. Galatasaray soll keine langfristige Zusammenarbeit planen, bei den Roten Bullen hat er mit Angelino und - sollte er bleiben - Halstenberg zwei höher einzuschätzende Konkurrenten vor der Nase.

Luan Candido