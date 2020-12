Bericht: Real-Trainer Zinedine Zidane rief bei Shootingstar Dominik Szoboszlai an

Der Kampf um Red-Bull-Talent Dominik Szoboszlai wird immer intensiver. Real-Trainer Zinedine Zidane soll persönlich mit ihm gesprochen haben.

Die Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg genießt bei offensichtlich Priorität. Wie die Bild berichtet habe Blancos-Trainer Zinedine Zidane persönlich bei Szoboszlai angerufen - mit dem Ziel, ihn von einem Transfer zu den Königlichen zu überzeugen. Demzufolge will Real Salzburgs Spielmacher bereits im Winter-Transferfenster nach lotsen.

Szoboszlai könnte in Zidanes Elf den formschwachen Isco ersetzen, mit dem der Franzose offenbar nicht mehr rechnet. Gerüchte um ein Interesse Reals an dem Mittelfeldstar waren in dieser Woche erstmals aufgetaucht. Neben Madrid wurde auch der FC Bayern als Interessent genannt.

Dominik Szoboszlai steht in Salzburg bis 2022 unter Vertrag

Der 20-Jährige besitzt bei Red Bull Salzburg einen Vertrag bis 2022, Medienberichten zufolge sei eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro im Vertrag verankert.

RB Leipzig wird weiterhin als Top-Favorit im Transferpoker gehandelt, außerdem sind auch die AC Mailand und FC Arsenal interessiert.