RB Leipzig: Transfer von Dominik Szoboszlai aus Salzburg offiziell

Es ist amtlich: Dominik Szoboszlai entscheidet sich für RB Leipzig. Der ungarische Nationalspieler wechselt aus Salzburg in die Bundesliga.

Der Wechsel von Salzburg-Juwel Dominik Szoboszlai nach Leipzig ist offiziell. Nachdem der Spieler zuletzt bereits seinen Abschied aus der Mozartstadt im Januar verkündete, bestätigte sein Noch-Arbeitgeber den Wechsel des 20-Jährigen in die deutsche am Donnerstag.

Der Offensivspieler unterzeichnete nach dem Medizincheck einen Vertrag bis 2025 und trägt beim Team von Trainer Julian Nagelsmann künftig die Rückennummer 17. Als Ablösesumme sollen rund 20 Millionen Euro nach Österreich fließen. Der Betrag soll laut Bild-Infos unter der auf 25 Millionen taxierten Ausstiegsklausel liegen, weil Salzburg stattdessen mit 20 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt wird.

: Szoboszlai ab 15. Spieltag einsatzberechtigt

Bereits zuvor hatten die Bild, Sky und Sportbuzzer den bevorstehenden Wechsel prophezeit. Das Wintertransferfenster öffnet am 2. Januar, eingesetzt werden dürfen Neuzugänge in der Bundesliga allerdings erst ab dem 15. Spieltag. Dieser hält für RB direkt einen Kracher bereit: Am 9. Januar gastiert zum Topspiel in der Messestadt.

Szoboszlai ist der 18. Spieler, der den direkten Weg von Salzburg nach Leipzig geht.