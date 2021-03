RB Leipzig, News und Gerüchte: RBL kämpft um Liverpool-Transferziel Konate, Nagelsmann gibt bei Sabitzer nicht auf

Die Gerüchteküche bei RB Leipzig brodelt dank der Spekulationen um Ibrahima Konate und Marcel Sabitzer. Die RBL-News vom Tage.

RB Leipzig heute am Dienstag. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zum Tabellenzweiten vor dem Topspiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern.

Alle wissenswerten Nachrichten über die roten Bullen aus den letzten Tagen findet Ihr hier:

RB Leipzig, Transfers: Konate kann zwischen Liverpool und RBL wählen

RB Leipzig gibt im Kampf um seinen Innenverteidiger Ibrahima Konate nicht auf. Laut The Athletic steht der 21-Jährige kurz vor einem Wechsel zum englischen Meister FC Liverpool. Sky allerdings berichtet, auch RB habe dem Abwehrspieler ein neues Vertragsangebot unterbreitet.

Der Pay-TV-Sender führt zudem aus, dass die Gespräche zwischen Konate und Liverpool keineswegs so weit fortgeschritten seien. Der französische U21-Nationalspieler soll einen Abgang im Sommer jedoch erwägen. Wegen einer Ausstiegsklausel dürfte er für 40 Millionen nach der Saison wechseln. Da die "Reds" bereit seien, diese Summe zu zahlen, soll die Entscheidung nur noch beim RB-Star liegen.

Mehrere Verletzungen stoppten Konate in dieser Spielzeit. In der Bundesliga stand er 2020/21 daher nur neunmal auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor. Nach dem Abgang von Dayot Upamecano zum FC Bayern im Sommer könnte Konate perspektivisch dessen Rolle in der Defensivzentrale einnehmen.

Konate wechselte 2017 ablösefrei vom FC Sochaux nach Leipzig. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2023.

RB Leipzig, Transfers: Nagelsmann bestreitet Gerüchte um Sabitzer

Gerüchten über einen anstehenden Abgang von RB-Mittelfeldstar Marcel Sabitzer schiebt Trainer Julian Nagelsmann den Riegel vor. "Bei Sabi steht noch überhaupt nichts fest, weder in die eine noch in die andere Richtung. Sein Vertrag bei uns läuft bis 2022. Es ist normal, dass sich viele Vereine mit ihm beschäftigen", sagte der Coach zur Bild.

Zuletzt hatte es Berichte aus England gegeben, gemäß denen Sabitzer seinen bis 2022 laufenden Vertrag nicht verlängern und stattdessen im Sommer wechseln wolle. Laut der Bild soll es mehrere Interessenten aus der Premier League geben: Tottenham Hotspur, Manchester United und den FC Liverpool. Als Ablöse für den 27-Jährigen sind 42 Millionen Euro im Gespräch.

Sabitzer kickt seit 2015 für die Sachsen. Gemeinsam mit dem Spielmacher schafften die Bullen 2016 den Aufstieg in die erste Bundesliga. Insgesamt absolvierte der Angreifer 168 Partien und erzielte dabei 38 Tore für den Klub.

RB Leipzig, News: Angelino fit für das Topspiel gegen die Bayern?

RB-Star Angelino könnte rechtzeitig für das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München am Osterwochenende wieder fit werden. Dies berichtet der kicker, allerdings ohne nähere Informationen zum Stand der Muskelverletzung des 24-jährigen Spaniers zu nennen.

Vor mehr als einem Monat hatte ein Angelino mit einem Post auf Twitter Aufmerksamkeit erregt. Die Social-Media-Abteilung seines Klubs hatte bekannt gegeben, dass der Linksaußen beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:2) mit einer Muskelverletzung fehlen werde. Angelino reagierte auf den Tweet und schrieb, er sei fit. Seitdem aber fehlt er.

Für das wichtige Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer könnten die Leipziger ihren torgefährlichen Linksfuß gut gebrauchen. Vor seiner Verletzung war der Angelino gesetzt im Team von Julian Nagelsmann. In 31 Pflichtspielen dieser Saison stand er auf dem Feld und erzielte dabei acht Treffer.

