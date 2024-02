Ballon d'Or 2024 Power Ranking: Bayern-Star Harry Kane fällt aus den Top-3!

Das Rennen um den Ballon d'Or 2024 ist in vollem Gange! Das sind unsere Favoriten auf die Nachfolge von Lionel Messi.

Der achte Ballon d'Or könnte für Lionel Messi der letzte gewesen sein. 2024 wird wohl ein anderer Superstar gewinnen, weil der Argentinier die gesamte Saison in der MLS verbringen wird - auch wenn er im Sommer die Chance auf seinen zweiten Triumph bei der Copa América bekommt.

Das Rennen um den Ballon d'Or wird intensiv und eng. Neben dem Liga-Betrieb ging es im Januar und Anfang Februar beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste sowie bei der Asienmeisterschaft in Katar zur Sache. Im Sommer folgen dann die EURO 2024 in Deutschland und die Copa América in den USA. Wie viel Einfluss werden diese kontinentalen Turniere auf die Wahl beim Ballon d'Or haben?

Ebenso einen Einfluss könnte haben, dass sich France Football bei der Vergabe mit der UEFA zusammengetan hat.

Wer wird Ende Oktober 2024 im Pariser Théâtre du Châtelet die wohl neue Ära nach Lionel Messi einleiten? GOAL wird die Anwärter auf Schritt und Tritt beobachten.

Diese Spieler sind im Vergleich zum letzten Ranking herausgeflogen: Trent Alexander-Arnold, Leroy Sané. (Stand: 12. Februar 2024)