Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Top-Spiel im deutschen Oberhaus: RB Leipzig empfängt den FC Bayern München. Goal erklärt, wie das Spiel der Bundesliga LIVE gezeigt / übertragen wird.

Spitzenspiel in der Bundesliga: Titelverteidiger und Erster FC Bayern München ist beim Verfolger Nummer eins, RB Leipzig, zu Gast. Los geht das Top-Spiel der Woche im 18.30 Uhr in der Red Bull Arena.

Es ist der Hingucker an diesem Wochenende, schließlich trifft der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten! Dabei könnte sich am Samstag die Meisterschaft entscheiden - oder auch nicht: Bei einem Bayern-Sieg hätte das Team von Hansi Flick sieben Punkte Vorsprung auf die Ostdeutschen, die ihrerseits bei einem Sieg auf einen Punkt herankommen könnten - ein wahres Sechs-Punkte-Spiel also!

Für beide Teams gab es im letzten Ligaspiel einen Sieg - dieser ist allerdings wieder zwei Wochen her: Rund um das vergangene Wochenende stand schließlich die gleichsam verhasste und geliebte Länderspielpause an, bei der beide Teams eine Menge Nationalspieler abstellen mussten - nun geht aber der spannende Ligaalltag weiter.

Uns erwartet das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat - Eins gegen Zwei, Flick gegen Nagelsmann, FC Bayern München gegen RB Leipzig. Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Top-Spiel im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. FC Bayern München Datum Samstag | 03.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag | Rückrunde Anstoß 18.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Red Bull Arena | Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im TV? Die Bundesliga im Fernsehen

Zwei Jahre in Folge hat es RB Leipzig zum Saisonende auf den dritten Platz geschafft hat, in dieser Saison winkt sogar die Meisterschaft - allerdings dürfte der FC Bayern München dagegen etwas haben.

Uns erwartet ein Duell der Superlative - das wird viele Zuschauer auf der ganzen Welt vor die Bildschirme locken. Goal schaut sich in diesem Artikel genauer an, wie das Spiel am Samstag in Deutschland im TV übertragen wird.

RB Leipzig gegen FC Bayern München läuft im TV!

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich das Top-Spiel des 27. Spieltags im TV anschauen wollen: Leipzig vs. Bayern wird am Samstag im TV übertragen!

Sky überträgt das Spiel via Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Wie das möglich ist? Ganz einfach: Sky hat sich die Übertragungsrechte für die Begegnung gesichert und darf daher das Spiel ausstrahlen.

Leipzig vs. München am Samstag LIVE im Fernsehen: So findet die Sky-Übertragung statt

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Sky Sport Bundesliga UHD

:

Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: Sky und DAZN zeigen das Oberhaus LIVE

Generell ist Sky eine der beiden Anlaufstellen, um die Bundesliga im TV zu verfolgen: Der Fernsehsender aus Unterföhring hält an den meisten Spieltagen der Bundesliga die Übertragungsrechte von bis zu acht Partien. Nur DAZN kann Sky etwas dagegen setzen.

Termin Übertragung Freitag, 20.30 Uhr DAZN Samstag, 15.30 Uhr Sky Samstag, 18.30 Uhr Sky Sonntag, 13.30 Uhr (fünfmal pro Saison) DAZN Sonntag, 15.30 Uhr und 18 Uhr Sky Montag, 20.30 Uhr DAZN

⚽️ Premiere für Justin #Kluivert!



Im Hinspiel #FCBRBL erzielte der Niederländer sein erstes @Bundesliga_DE-TOOOR!



Ganz trocken zog er vor dem Fünfer ins lange Eck ab. pic.twitter.com/Uz5uaTsXJR — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 30, 2021

Leipzig vs. Bayern im Pay-TV: So teuer ist Sky

Einen großen Haken hat die Übertragung der Bundesliga am Samstag schon: Sky ist ein Pay-TV-Sender, also ein Sender, der zum Bezahlfernsehen gehört. Ihr müsst also bezahlen, um das Programm zu sehen.

Sky bietet dabei unterschiedliche Pakete an, wobei für euch eins genau richtig ist: Das "Bundesliga"-Paket ist das, welches ihr buchen müsst, um die Bundesliga zu sehen - ergibt Sinn. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Wer überträgt / zeigt die Bundesliga LIVE? RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM? So geht's

Sky überträgt die Bundesliga am Samstag LIVE - die Fernsehübertragung ist also gesichert. Aber immer mehr Menschen wechseln mittlerweile die Plattform und schauen sich Sport im Internet an - wir schauen uns die unterschiedlichen LIVE-STREAMS an.

Auch Sky hat sich nämlich ein System in den letzten Jahren einfallen lassen: Mit Sky Go und Sky Ticket gibt es zwei Portale, die einem den Bundesligagenuss im Internet ermöglichen. Aber wie unterscheiden sich die beiden Portale?

#RBLFCB: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Fangen wir mit Sky Go an: Sky Go ermöglicht es bereits bestehenden Sky-Kund:innen, alle Inhalte, die sie sonst auf dem Fernseher sehen könnten, auch unterwegs zu streamen.

So könnt ihr euch also bei Sky Go mit euren LogIn-Daten anmelden und, sofern ihr ein Bundesligapaket gebucht habt, dieses auf eurem Handy, Laptop oder Tablet verfolgen. Dafür benötigt ihr die SkyGo-App (kostenlos im App Store und Play Store)

Bundesliga-Top-Spiel im LIVE-STREAM: Sky Ticket zeigt Leipzig gegen Bayern

Der Gegensatz dazu: Sky Ticket. Dieses ist für Verbraucher:innen, die sich nicht auf ein langfristiges Abonnement eines Sky-Pakets einlassen und flexibler bleiben wollen.

Mit dem Sky Ticket könnt ihr für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten freischalten, wobei das Ticket unverbindlich ist - ihr könnt euch also monatlich umentscheiden. Die kostenlose App dazu gibt es ebenfalls im App Store und Play Store.

Coming up this weekend ⚽



Union vs. Hertha ⚔️

Leipzig vs. Bayern ⚔️



🔥🔜 pic.twitter.com/4zK5Efp474 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 29, 2021

Bundesliga kostenlos auf DAZN - so seht ihr die Bayern-Highlights

Eine weitere Option, Szenen des Spiels zu sehen, gibt es noch - allerdings ist diese nicht LIVE: Der beliebte Streamingdienst DAZN lädt bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights hoch!

Dabei könnt ihr diese kostenlos sehen: Der Probemonat, welcher gratis ist, gibt euch Zugang zu allen Inhalten der Plattform - ohne Einschränkung! Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich - Jackpot!

Die Aufstellungen von RB Leipzig vs. FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga?

Eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen der beiden Spitzenmannschaften eingetragen. Ihr wollt ideal auf die Begegnung vorbereitet sein? Dann klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird das Top-Spiel der Bundesliga übertragen