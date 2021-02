Upamecano, Süle und mittendrin Volker Struth - der Gewinner des Transfer-Sommers steht schon fest

Volker Struth zählt zu den bekanntesten Spielerberatern Deutschlands. Im Sommer dürfte seine Agentur zum großen Transfermarkt-Gewinner avancieren.

HINTERGRUND

Mitte Januar war es offiziell: Sportstotal, Deutschlands größte und wohl bekannteste Spielerberater-Agentur, wurde aufgelöst.

Die führenden Gesellschafter Volker Struth, Dirk Hebel und Sascha Breese gaben in einer gemeinsamen Pressemeldung bekannt: "Wir hatten eine unheimlich erfolgreiche und intensive gemeinsame Zeit, die nun endet. Wir haben eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die ihresgleichen sucht. Nun haben wir beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen."

Man habe schlicht gemerkt, "dass wir in einigen Punkten unterschiedliche Philosophien verfolgen, sodass jeder für sich weitermacht." Das Resultat: Struth und Breese gründeten die Sports360 GmbH, Hebel machte sich wiederum mit der Dirk Hebel Sports Consulting selbstständig.

Reus und Stindl bleiben bei Hebel, Upamecano, Kroos und Süle bei Struth

BVB-Kapitän Marco Reus und Gladbachs Lars Stindl blieben beispielsweise bei Hebel, Struth betreut nach wie vor RB-Star Dayot Upamecano sowie die Nationalspieler Toni Kroos, Niklas Süle, Luca Waldschmidt und Philipp Max. Auch Amadou Haidara und Suat Serdar blieben Struth-Klienten. Ein beachtliches und – auch aus wirtschaftlicher Sicht – erfolgsversprechendes Spieler-Portfolio, das Struth und Co. zum großen Gewinner des nächsten Transfersommers machen dürfte.

Bild: Getty Images

Struths Verhandlungsposition für Upamecano, das marktwerttechnisch heißeste Eisen im Sports360-Feuer, könnte komfortabler nicht sein. Der Innenverteidiger der Roten Bullen zählt gleichermaßen zu den vielversprechendsten und meist umworbenen Defensivleuten in ganz Europa und er verfügt über eine Ausstiegsklausel über 42,5 Millionen Euro. Nicht billig in Coronazeiten, aber angemessen und für einige Top-Klubs stemmbar.

FC Bayern spricht offen über Interesse an Dayot Upamecano

Der FC Bayern verstieß jüngst sogar gegen die selbst auferlegte Maxime, sich bezüglich Spieler anderer Vereine in Schweigen hüllen zu wollen. "Es gibt neben Bayern München zwei durchaus attraktive Konkurrenten", verriet FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt freiheraus bei Sky Sport News und nannte besagte Nebenbuhler auch gleich beim Namen: FC Chelsea und FC Liverpool.

Upamecano solle sich in Ruhe Gedanken über seine Zukunft machen, die Beziehung zu dessen Berater Struth sei gut, ein "vertrauensvolles Verhältnis", wie Rummenigge erklärte. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte am Samstag bestätigt, wonach bereits erste Gespräche mit Struth und einem weiteren Berater an der Säbener Straße geführt wurden, um einen möglichen Upamecano-Transfer auszuloten.

Bild: Getty Images

"Wir haben sehr gute Gespräche geführt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert", sagte er, RB-Chef Oliver Mintzlaff berichtete – ebenfalls bei Sky – von einem Telefonat mit Rummenigge und schob nach: "Er hat mir bestätigt, dass sie Interesse haben. Wir sind so verblieben, dass wir, wenn es konkreter wird, nochmal sprechen."

Volker Struth: Upamecano "hat für sich entschieden, den nächsten Schritt machen zu wollen"

Struth selbst legte mit Blick auf einen Wechsel Upamecanos am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 nach. Er erklärte: "Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer wechselt, ist sehr hoch. Er hat für sich entschieden, den nächsten Schritt machen zu wollen."

Sollte der 22-jährige Upamecano ab kommender Saison im Dress der Münchner auflaufen, dürfte eine andere Personalie aus dem Hause Sports360 in den Fokus rücken: Niklas Süle, ebenfalls gelernter Innenverteidiger und ebenfalls umworben.

FC Chelsea zeigt Interesse an Niklas Süle von den Bayern

Nach Informationen von Goal und SPOX buhlt Chelsea nicht nur um Bayern-Wunschspieler Upamecano, sondern auch um den gebürtigen Frankfurter. Mit dem Interesse der Blues an Süle konfrontiert, erklärte Bayern-Trainer Hansi Flick am Mittwoch: "Es ist natürlich schön für uns, wenn andere Klubs sich für unsere Spieler interessieren." Viel mehr ließ sich Flick jedoch nicht entlocken: "Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt und wo er auch seine Zukunft sieht."

Süle hat in der laufenden Saison mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. Wegen eines positiven Corona-Tests musste sich der Abwehrmann im November zwischenzeitlich mehrere Tage in Quarantäne begeben, im Anschluss soll Flick mit Süles Fitnesszustand unzufrieden gewesen sein, für das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen wurde der Hüne aus dem Bayern-Kader gestrichen, obwohl er kurz zuvor zwei Spiele fürs DFB-Team absolviert hatte.

Bild: Getty Images

Obwohl Flick dem 25-Jährigen am Mittwoch eine positive Entwicklung attestierte und lobende Worte fand, scheint ein Abgang Süles nicht gänzlich ausgeschlossen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2022 aus, er selbst äußerte sich bislang noch nicht über eine mögliche Ausdehnung seines Arbeitspapiers. Nach Informationen von Goal und SPOX soll Süle schon in der Vergangenheit über einen Wechsel ins Ausland sinniert haben.

Sollte Süle, der sich erst im Sommer von seinem bisherigen Berater Karlheinz Förster trennte und sich Struths Agentur anschloss, sich gegen ein langfristiges Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt entscheiden, müsste sein Klub ihn am Saisonende ziehen lassen, um – anders als bei Urgestein David Alaba, den es ins Ausland zieht - eine Ablöse zu generieren.

Niklas Süle wechselte Berater im Sommer 2020

Dass Süle für die englische Premier League schwärmt, ist kein Geheimnis. Im Interview mit Goal und SPOX sagte er 2019: "Das ist eine der Ligen, in denen ich unbedingt mal spielen will." Gut für Struth: Sollte Upamecano sich Bayern anschließen, könnte er Süle, wenn der sich gegen eine Vertragsverlängerung bei Bayern entscheidet, etwa Chelsea anbieten, mit dessen Verantwortlichen er ja ohnehin wegen Upamecano in Kontakt sein sollte.

Sollte Süle bleiben wollen, würde er ebenfalls wegen der Upamecano-Verhandlungen sehr genau wissen, was ein junger Innenverteidiger beim Rekordmeister verdienen kann. 2014 verlor der FC Bayern in einer vergleichbaren Situation Struth-Schützling Toni Kroos an Real Madrid. Kroos hatte ähnlich viel verdienen wollen wie der damalige Struth-Klient Mario Götze. Kroos' Wechsel bezeichnen sie in München heute als Fehler.

Auch außerhalb des Bayern-Chelsea-Kosmos' winken Struths Agentur lukrative Deals: Im Falle eines sehr wahrscheinlichen Schalker Abstiegs könnten sich Struths Mandanten Suat Serdar und Mark Uth einen neuen Verein suchen. Angeblich besitzt das Knappen-Duo keinen Vertrag für die 2. Bundesliga und wäre somit ablösefrei zu haben. Des einen Leid, des anderen Freud quasi. Die ihresgleichen suchende Sportstotal-Erfolgsgeschichte setzt sich also fort - nur unter anderem Namen.