RB Leipzig, News und Gerüchte: Konate steht vor Liverpool-Transfer, drei Topklubs wollen Marcel Sabitzer

Die Zeichen nach einem Transfer von Konate zu Liverpool verdichten sich. Auch Sabitzer empfängt Aufmerksamkeit. Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig.

Bundesligist RB Leipzig am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu RBL vom Tage.

RB Leipzig, alles Wissenswerte:

RB Leipzig, Transfers: Konate steht offenbar kurz vor Wechsel zum FC Liverpool

Der FC Liverpool steht offenbar vor einer Verpflichtung von Ibrahima Konate von RB Leipzig. Das berichtet The Athletic und geht davon aus, dass der Transfer vor dem Abschluss stehe.

Wie der Journalist David Ornstein berichtet, sollen die Verhandlungen zwischen dem Franzosen (21) und den Reds weit fortgeschritten sein. Allerdings räumt er auch ein, dass es wohl weitere Interessenten für den Innenverteidiger gebe.

Da Leipzig allerdings nicht offen sei für Verhandlungen über einen Wechsel, müsse wohl die Ausstiegsklausel des Spielers herhalten, die sich auf eine Betrag in Höhe von 40 Millionen Euro belaufen soll. Entsprechend wären Verhandlungen mit dem Klub selbst gar nicht erforderlich, obgleich RB laut Ornstein über das Interesse Liverpools Bescheid wisse.

Konate kam im Juni 2017 aus Sochaux nach Leipzig und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2022. Aufgrund von Verletzungen absolvierte Konate bislang zwar weniger als 100 Pflichtspiele, gilt jedoch als großes Talent und wäre auf Sicht ein Kandidat für die Nachfolge von Dayot Upamecano, der im Sommer diesen Jahres zum FC Bayern wechselt.

Derzeit weilt Konate bei der U21-EM mit Frankreich, wo er im ersten Spiel gegen Dänemark (1:0) auf der Bank saß, im zweiten Spiel gegen Russland (2:0) allerdings die kompletten 90 Minuten spielte.

RB Leipzig, Transfers: Premier-League-Giganten angeln offenbar nach Marcel Sabitzer

Während der Länderspielpause flammen erneut Transfergerüchte um RB Leipzigs Marcel Sabitzer auf. Drei Premier-League-Klubs sollen sich um den 27-Jährigen bemühen. "Leipzig-Kapitän vor Abschied", titelt die Bild und erklärt: Der Österreicher steht nach der Europameisterschaft im Sommer vor einem Wechsel in die Premier League.

Mit Tottenham, Manchester United und dem FC Liverpool bemühen sich drei hochkarätige Klubs um den Mittelfeldspieler. Sabitzers Vertrag bei RB endet im Sommer 2022 - eine Verlängerung ist aktuell nicht wahrscheinlich. Eine potenzielle Ablösesumme soll sich im Bereich von 40 Millionen Euro bewegen.

"Leipzig gehört schon jetzt zu den tollen Klubs. Aber RB muss nicht der einzige geile Verein in meiner Vita bleiben", sagte Sabitzer Anfang März zu Sport Bild. "Das Gehalt ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk. Da geht es mir schon gut genug, da muss ich mir nicht tagtäglich den Kopf zerbrechen. Ich spiele Fußball nicht dafür, nach meiner Karriere einen Geldspeicher zu bauen, sondern für Erfolge. Ich war schon immer ein Gewinner-Typ und möchte Pokale in der Hand halten."

Sabitzer wechselte nach Stationen bei Admira, Rapid und Salzburg im Sommer 2015 zu RB Leipzig. In 219 Partien erzielte er 50 Tore und bereitete 41 Treffer vor.

RB Leipzig, News: Hainer bestreitet, mit Upamecano-Transfer RB schwächen zu wollen

Bayern-Präsident Herbert Hainer bestreitet, mit dem Transfer von Dayot Upamecano den Bundesligakonkurrenten RB Leipzig schwächen zu wollen. Nach voraussichtlichen Abgängen in der Defensive habe der FC Bayern reagieren müssen, erklärt der 66-Jährige im kicker-Interview.

"Wir haben Dayot Upamecano gekauft, weil er ein hervorragender Innenverteidiger mit riesigem Potenzial ist. Wir mussten nach dem Abgang von David Alaba reagieren, und unsere sportliche Führung ist überzeugt, dass Upamecano das Anforderungsprofil ausgezeichnet erfüllt", meinte der Bayern-Boss. Der Transfer für 42,5 Millionen Euro Ablöse im Sommer soll folglich ein logischer Schritt gewesen sein.

Am Samstag treffen im Bundesliga-Topspiel um 18.30 Uhr RB Leipzig und der FC Bayern München aufeinander. Mit einem Sieg gegen den Titelverteidiger könnten die Sachsen mit Upamecano bis auf einen Punkt heranrücken.

