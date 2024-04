Heutige TV-Experten, ein Weltmeister und die bittere Serie von Harry Kane: Die Spieler, die mit dem FC Bayern keinen Titel holten

Beim FC Bayern entwickelte sich zuletzt fast jeder Spieler zum Titelsammler. Einige blieben aber ohne Trophäe.

Bayer 04 Leverkusen ist so gut wie Deutscher Meister. Und wird vielleicht auch demnächst den DFB-Pokal in den Nachthimmel von Berlin heben. Bedeutet für den FC Bayern München: Es gibt nur noch die Champions League. Der Weg zum Titel ist dort aber denkbar schwer. Sollte man das Rückspiel gegen den FC Arsenal siegreich bestreiten, wartet im Halbfinale entweder Real Madrid oder Manchester City – also einer der beiden Top-Favoriten auf den Titel.

Es ist also alles andere als unwahrscheinlich, dass die Bayern ohne Titel bleiben. Für den FCB wäre es die erste titellose Saison seit 2012. Damals musste man in der Liga und im Pokal dem BVB den Vortritt lassen, in der Königsklasse scheiterte man unglücklich im "Finale dahoam" am FC Chelsea.

Zeit also, auf die Spieler zu blicken, die es in diesem Sommer schaffen könnten, ohne Titel mit dem FC Bayern zu bleiben. Seit der Jahrtausendwende haben das bisher lediglich elf Akteure "geschafft". GOAL präsentiert die titellosen Spieler des FCB seit 2000 – und die, die in diesem Sommer dazukommen könnten, wenn es mit dem großen Wurf in Europa nichts wird.