Bericht: Leipzig-Star Ibrahima Konate vor Wechsel zum FC Liverpool

Der FC Liverpool steht offenbar vor einer Verpflichtung von Ibrahima Konate von RB Leipzig. Das berichtet The Athletic und geht davon aus, dass der Transfer vor dem Abschluss stehe.

Wie der Journalist David Ornstein berichtet, sollen die Verhandlungen zwischen dem Franzosen (21) und den Reds weit fortgeschritten sein. Allerdings räumt er auch ein, dass es wohl weitere Interessenten für den Innenverteidiger gebe.

Da Leipzig allerdings nicht offen sei für Verhandlungen über einen Wechsel, müsse wohl die Ausstiegsklausel des Spielers herhalten, die sich auf einen Betrag in Höhe von 40 Millionen Euro belaufen soll. Entsprechend wären Verhandlungen mit dem Klub selbst gar nicht erforderlich, obgleich RB laut Ornstein über das Interesse Liverpools Bescheid wisse.

