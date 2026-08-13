RB Leipzig ist sich offenbar mit Ersatz für Yan Diomande einig

Wie das französische Portal Foot Mercato erfahren haben möchte, soll Diego Moreira von Racing Straßburg der Nachfolger des nach Spanien abgewanderten Ivorers werden.

Mit dem 21-jährigen Belgier wurde demnach auch schon eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel erzielt, als Knackpunkt stellen sich obgleich die noch unterschiedlichen Vorstellungen der beiden Klubs in Sachen Ablöse heraus.

Dem Bericht zufolge liege man bei der Vergütung des Spielers weit auseinander, weshalb mit einer zeitnahen Einigung kaum zu rechnen ist. Genaue Zahlen, etwa wie viel Leipzig maximal bereit sein soll zu zahlen, werden jedoch nicht genannt.

Zwei Spieler von Racing Straßburg bei RB Leipzig im Fokus

Bei den Sachsen wäre Moreira gewissermaßen als direkter Ersatz für Diomande eingeplant, den es vergangene Woche für eine Rekordsumme von kolportierten 125 Millionen Euro zu Real Madrid zog. Der Ivorer unterzeichnete einen bis 2033 gültigen Vertrag in der spanischen Hauptstadt, inklusive Bonuszahlungen könnte die Gesamtsumme wohl noch auf bis zu 140 Millionen Euro anwachsen.

Um die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, soll Leipzig zusätzlich zu Moreira auch mit einem Transfer von Samir El Mourabet liebäugeln - auch der 20-Jährige steht bei Racing Straßburg unter Vertrag.

Beide Spieler sind noch langfristig an den Verein aus der Ligue 1 gebunden und besitzen wohl keine Ausstiegsklauseln. Bei Moreira läuft das Arbeitspapier noch bis 2029, El Mourabet ist sogar bis 2030 gebunden.