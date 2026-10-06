Raphael Guerreiro noch immer vereinslos: Ehemaliger Bayern-Star hat wohl eine attraktive Option

Wie Calciomercato berichtet, wird bei der AC Milan darüber nachgedacht, einen aktuell vereinslosen und dementsprechend ablösefreien Profi als Kaderergänzung zu verpflichten.

Hintergrund: Alexis Saelemaekers und Pervis Estupinan fehlen den Rossoneri langfristig und hinterlassen eine große Lücke auf der linken Seite. Saelemaekers hatte sich erneut an seinem 2024 gebrochenen Innenknöchel verletzt und muss sich kommende Woche einer Operation unterziehen.

Seine Ausfallzeit wird von der Gazzetta dello Sport auf mindestens vier Monate beziffert. Estupinan erlitt bei der ecuadorianischen Nationalmannschaft eine Knieverletzung und könnte ebenfalls lange ausfallen. Bedeutet: Trainer Ruben Amorim ist seine komplette linke Achse weggebrochen, wobei Saelemaekers auch im offensiven Zentrum aufgelaufen war.

Raphael Guerreiro nach Bayern-Abschied: Gerüchte über Karriereende

Eine Position, die auch Raphael Guerreiro bekleiden kann und auf der er in seinem letzten halben Jahr beim FC Bayern auch regelmäßig zum Einsatz gekommen war. Der Portugiese kam nach überaus erfolgreichen Jahren beim BVB (40 Tore, 50 Vorlagen in 224 Spielen) 2023 ablösefrei zum deutschen Rekordmeister, war aber aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf seinen besten Positionen nur selten gesetzt.

Für die Bayern absolvierte er letztlich dennoch 95 Pflichtspiele, in denen er 14 Tore erzielte und acht vorbereitete. Sein am 30. Juni ausgelaufener Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Anschließend machten gar Gerüchte die Runde, Guerreiro denke mit 32 Jahren schon über ein Karriereende nach.

Gleichzeitig wurde er auch mit einem Wechsel in seine portugiesische Heimat in Verbindung gebracht. Besonders kurios dabei war die Tatsache, dass Guerreiro noch nie dort gespielt hat, ist er doch in Frankreich geboren, wo er seine fußballerische Laufbahn bei Clairefontaine und Caen begann.

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Auch Dani Carvajal bei Milan gehandelt

Bereits im Juli berichteten die Tuttosport und die Gazzetta dello Sport über ein mögliches Interesse von Milan, weil Estupinan vor einem Wechsel zu Aston Villa stand. Der Wechsel platzte jedoch, wodurch die Rossneri vorerst keinen Bedarf hatten. Durch die Verletzungsmisere hat sich dies nun geändert.

Der ehemalige Bayern- und BVB-Profi ist allerdings laut Calciomercato nicht der einzige Kandidat auf einen ablösefreien Wechsel in die Modehauptstadt. Auch der Name Dani Carvajal soll bei Milan intern diskutiert werden.

Die 34 Jahre alte Legende von Real Madrid hatte wie Guerreiro keinen neuen Vertrag bei den Königlichen erhalten und musste den Klub nach 451 Profispielen verlassen. Auch bei Carvajal war anschließend über ein Karriereende spekuliert worden.