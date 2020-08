Albanien: Inter-Talent Ramen Cepele könnte jüngster Nationalspieler aller Zeiten werden

In Italien geboren, kickte Ramen Cepele bisher für die U-Auswahlen der Squadra Azzurra. Nun könnte sich der 17-Jährige für Albanien festspielen.

Der erst 17-jährige Innenverteidiger Ramen Cepele wurde für die anstehenden Nations-League-Spiele in Weißrussland (4. September, live auf DAZN) und Litauen (7. September, live auf DAZN) erstmals in den Kader von Albaniens A-Nationalmannschaft berufen. Das gab Trainer Edoardo Reja am Samstag bekannt.

Cepele, der in geboren wurde und seit 2017 bei Inter spielt, könnte bei einem Einsatz zum jüngsten albanischen Nationalspieler aller Zeiten avancieren. Bis dato hält diese Marke Edmond Abazi, der im Oktober 1985 bei einem 1:1 gegen im Alter von 17 Jahren, neun Monaten und einem Tag debütierte. Cepele wäre nun rund 17 Jahre und fünfeinhalb Monate alt.

Ramen Cepele für nominiert: Zuletzt für Italiens U17 aktiv

Der Abwehrspieler hatte bis dato von der U15 an insgesamt 19 Länderspiele für Junioren-Auswahlen Italiens absolviert. Zuletzt lief er im Januar diesen Jahres in einem Testspiel gegen für die U17 des viermaligen Weltmeisters auf, könnte sich nun aber für Albanien festspielen.

Mehr Teams

Bei Inter spielte Cepele bisher in der U17 oder U18. Im Profikader des italienischen Vizemeisters stand er bis dato noch nicht.

Genau wie Cepele steht auch Armando Broja erstmals im Aufgebot von Albaniens A-Nationalteam. Der in England geborene 18-jährige Stürmer ist zurzeit vom FC Chelsea an Vitesse Arnheim verliehen.