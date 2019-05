Premier League of Darts: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird das Finale übertragen

Die Darts-Saison steht vor ihrem Höhepunkt, das Finale der Premier League steht an. Das Event wird auch im LIVE-STREAM und live im TV zu sehen sein.

Nur noch ein Event, dann steht der diesjährige Sieger der Premier League of Darts fest: In London wartet das große Finale, die Playoffs. Hier treten die vier besten Spieler der Welt gegeneinander an. Titelverteidiger und amtierender PDC-Weltmeister Michael van Gerwen ist Top-Favorit im Kampf um den Titel.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wo das Finale der Premier League of Darts am Donnerstag im LIVE-STREAM und live im TV übertragen wird. Zusätzlich findet Ihr jede Menge weitere Informationen zum Wettbewerb.

Event Premier League of Darts, Finale Datum Donnerstag, 23. Mai 2019 Ort The O2 Arena, London Zeit 20 Uhr LIVE-STREAM DAZN

Premier League of Darts: Das Finale heute im LIVE-STREAM sehen

Für alle Darts-Fans kommt hier die gute Nachricht: Das große Finale der Premier League of Darts, die Playoffs, aus London ist ist hierzulande natürlich auch im LIVE-STREAM zu sehen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, was Ihr dafür tun müsst.

Premier League of Darts heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streamingsender aus Ismaning ist in die Heimat des Darts-Sport. DAZN überträgt die komplette Premier League of Darts an jedem Spieltag im LIVE-STREAM - also auch das große Finale, die sogenannten Play-Offs aus London am Donnerstag.

DAZN startet die Übertragung aus der englischen Hauptstadt um 20 Uhr live im Stream. Als Kommentator ist den ganzen Abend Elmar Paulke im Einsatz, der auch als "Stimme des Darts" bekannt ist, als Experte steht ihm Rene Eidams zur Seite.

Bei DAZN bekommt Ihr die volle Ladung Darts: Neben dem deutschen LIVE-STREAM - wie oben bereits erwähnt mit Paulke und Eidams - könnt Ihr einen weiteren Stream aufrufen, bei dem die Playoffs im englichen Originalkommentar laufen.

Was ist DAZN, der Streamingdienst, der die Playoffs heute im LIVE-STREAM zeigt?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist auf dem nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App-Store von Apple.

Neben Darts hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter anderem Fußball-Spiele aus der , , Premier League, der Primera Division, der sowie der live gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt. Weitere Sportarten sind Football, Basketball, Motorsport, Boxen, Tennis und vieles mehr.

Der erste Monat ist kostenlos, die Folgemonate kosten jeweils 9,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - mittlerweile auch mit PayPal. In einem separaten Artikel auf Goal findet Ihr alle Bezahlmöglichkeiten von DAZN auf einen Blick.

Premier League of Darts: Das Finale heute im LIVE-STREAM: Weitere Möglichkeiten

Da Sport 1 das Event live im TV überträgt (siehe nächster Abschnitt) wird das Ganze auch dort per LIVE-STREAM zu sehen sein - auf sport1.de. Allerdings beginnt die Übertragung hier erst um 22.30 Uhr, also 2,5 Stunden nach dem Beginn des LIVE-STREAMS bei DAZN.

Der Inhalt der Übertragung, sprich Startzeiten und Besetzung, ist dabei identisch mit der aus der Fernseh-Übertragung. Alle Informationen dazu findet Ihr im kommenden Abschnitt dieses Artikels.

Die Premier League of Darts 2019 in Berlin heute live im TV sehen - geht das?

Das Dart-Event aus London ist heute natürlich nicht nur im LIVE-STREAM, sondern auch im TV zu sehen. Der Sportsender Sport1 aus Ismaning bei München zeigt das Event ab 22.30 Uhr live.

Das bedeutet aber auch, dass das Event hier nicht von Anfang an gezeigt wird, denn die Pfeile in London fliegen ja bereits ab 20 Uhr.

Wenn Ihr also das komplette Event sehen wollt, kommt Ihr am LIVE-STREAM von DAZN nicht vorbei.

Die Premier League of Darts: Informationen zum Wettbewerb vor dem Finale

Die Premier League of Darts ist das größte und bekannteste Turnier beziehungsweise Serie der Darts-Welt. An insgesamt 16 Spieltagen wird dabei der beste Dart-Spieler der Saison gesucht. Dabei finden die Spieltage der PoD an wechselnden Spielorten statt. Unter anderem im Turnierkalender sind Newcastle ( ), Glasgow ( ), Dublin (Irland), Nottingham, Leeds, Lodno, (alle England), Rotterdam ( ), Cardiff ( ) und seit 2018 auch Berlin (Deutschland).

Die ersten neun Spieltage sind dabei die Vorrunde, Spieltag zehn bis 16 markieren die Endrunde. Gekrönt wird die Saison von großen Finale, welches in diesem Jahr in der O2-Arena in London steigt.

In der Vorrunde spielt Jeder gegen Jeden. Danach scheiden die beiden Letztplatzierten der zehn Teilnehmer aus. Die verbliebenden acht Stars spielen in der Endrunde dann wiederum an den verbleibenden sieben Abenden gegeneinander. Danach treten die vier besten

Diese Stars sind bei der Premier League of Darts beim Finale mit dabei: