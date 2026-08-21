Frenkie de Jong wurde bei seinem Auftritt im Camp Nou von den eigenen Fans nicht nur mit Applaus, sondern auch mit zahlreichen Pfiffen bedacht. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Der Unmut der Anhänger dürfte vor allem mit der Verletzung des Niederländers und seinem Umgang mit der anschließenden Behandlung zusammenhängen. De Jong hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft eine Bänderverletzung zugezogen, deren tatsächliches Ausmaß erst später bekannt wurde.

De Jong weist Vorwürfe zurück - und schießt gegen Journalisten

Für den eigentlichen Ärger sorgten jedoch Berichte, wonach der 29-Jährige eine Operation seiner Verletzung angeblich hartnäckig ablehne und stattdessen einen konservativen Behandlungsweg bevorzuge. De Jong selbst wies diese Darstellung jedoch entschieden zurück und kritisierte insbesondere die Berichterstattung des spanischen Journalisten Gerard Romero.

"Ich stelle fest, dass viele Dinge gesagt werden, die nicht der Wahrheit entsprechen". Er tue alles dafür, "um so schnell wie möglich und in guter Verfassung zurückzukommen", stellte er klar.

Aufgrund seiner Verletzung wird de Jong dem FC Barcelona voraussichtlich noch mehrere Monate fehlen. Immerhin haben die Katalanen im zentralen Mittelfeld prominenten Ersatz verpflichtet: Mit Rodri stieß zuletzt ein frischgebackener Weltmeister und der aktuell wohl beste Mittelfeldspieler der Welt zum Team von Trainer Hansi Flick.

Barcelona machte die Verpflichtung des Spaniers vor Kurzem offiziell und überweist dafür 76,5 Millionen Euro an Manchester City. Rodri unterschrieb einen Vertrag bis 2030.