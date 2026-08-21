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Frenkie de JongGetty
Marko Brkic

Pfiffe bei Teampräsentation! Fans des FC Barcelona gehen auf eigenen Spieler los

La Liga
FC Barcelona
F. de Jong

Bei der Teampräsentation des FC Barcelona ist es zu einem Eklat gekommen.

Frenkie de Jong wurde bei seinem Auftritt im Camp Nou von den eigenen Fans nicht nur mit Applaus, sondern auch mit zahlreichen Pfiffen bedacht. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Der Unmut der Anhänger dürfte vor allem mit der Verletzung des Niederländers und seinem Umgang mit der anschließenden Behandlung zusammenhängen. De Jong hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft eine Bänderverletzung zugezogen, deren tatsächliches Ausmaß erst später bekannt wurde.

De Jong weist Vorwürfe zurück - und schießt gegen Journalisten

Für den eigentlichen Ärger sorgten jedoch Berichte, wonach der 29-Jährige eine Operation seiner Verletzung angeblich hartnäckig ablehne und stattdessen einen konservativen Behandlungsweg bevorzuge. De Jong selbst wies diese Darstellung jedoch entschieden zurück und kritisierte insbesondere die Berichterstattung des spanischen Journalisten Gerard Romero.

"Ich stelle fest, dass viele Dinge gesagt werden, die nicht der Wahrheit entsprechen". Er tue alles dafür, "um so schnell wie möglich und in guter Verfassung zurückzukommen", stellte er klar.

Aufgrund seiner Verletzung wird de Jong dem FC Barcelona voraussichtlich noch mehrere Monate fehlen. Immerhin haben die Katalanen im zentralen Mittelfeld prominenten Ersatz verpflichtet: Mit Rodri stieß zuletzt ein frischgebackener Weltmeister und der aktuell wohl beste Mittelfeldspieler der Welt zum Team von Trainer Hansi Flick.

Barcelona machte die Verpflichtung des Spaniers vor Kurzem offiziell und überweist dafür 76,5 Millionen Euro an Manchester City. Rodri unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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