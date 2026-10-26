Paris Saint-Germain gegen Lyon: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 26. Okt. 2026 - 15:30 Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt Olympique Lyonnais am Montag, dem 26. Oktober 2026, um 19:45 Uhr GMT (15:45 Uhr EST / 20:45 Uhr BST / 21:45 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Ligue-1-Saison im Parc des Princes.

Getty Images

Paris Saint-Germains Offensivkraft trifft beim Spitzenspiel in der Hauptstadt auf ein widerstandsfähiges Lyon

Nach einem torreichen Europapokalabend im Parc des Princes ist die Bühne für das Ligue-1-Spitzenspiel am Sonntag bereitet: Paris Saint-Germain empfängt den langjährigen Rivalen Lyon. Die Mannschaft von Luis Enrique geht nach dem überzeugenden 4:2 gegen Barcelona in der Champions League am Dienstag in starker Form in die Partie. Vitinha und Fabián Ruiz erzielten dabei die späten Tore. Der Europapokalauftritt besiegelte den zweiten Sieg in Folge nach einem 3:1 in der Liga bei Straßburg. Nun trifft PSG auf ein Lyon, das nach der deutlichen 0:3-Niederlage am Donnerstag in der Europa League bei Hoffenheim wieder in die Spur finden will, obwohl es zuletzt in der Liga gegen OGC Nice erfolgreich war.

Getty Images

Schlüsselduell: Désiré Doué gegen Moussa Niakhaté

Offensivspieler in Topform: Désiré Doué zeigte unter der Woche gegen Barcelona eine herausragende Leistung: Er erzielte den Führungstreffer und lieferte eine entscheidende Vorlage. Mit seinen fließenden Bewegungen zwischen dem linken Flügel und den zentralen Räumen stellt er Lyons Abwehr unmittelbar vor Probleme.

Abwehrchef: Moussa Niakhaté ist der Anker in Lyons Innenverteidigung. Er muss die defensive Ordnung wahren, um die Räume für Doué und Khvicha Kvaratskhelia eng zu halten und zugleich mit den schnellen Gegenpressing-Aktionen von Paris zurechtzukommen.

Getty Images

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Einordnung zum Spiel: PSG geht zu Hause als klarer Favorit in die Partie und setzt auf seine Dominanz beim Ballbesitz im Zentrum sowie auf die Vorstöße des hoch aufrückenden Außenverteidigers Achraf Hakimi. Lyons beste Chance auf eine Überraschung liegt in schnellen vertikalen Umschaltaktionen über Keito Nakamura und Rémi Himbert. So könnte die Mannschaft defensive Lücken nutzen, die durch das anhaltend hohe Pressing von PSG entstehen.

Personal und Kader

Luis Enrique muss für diese Partie auf zwei Spieler verzichten. Senny Mayulu und Nuno Mendes werden beide als verletzt geführt und stehen nicht zur Verfügung. Im Kader von PSG sind keine Sperren gemeldet. Aktualisierungen zur voraussichtlichen Aufstellung folgen näher am Anpfiff.

Paulo Fonseca muss einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften: Mohamed Ouedraogo steht Lyon nicht zur Verfügung. Keito Nakamura ist gesperrt und wird die Partie ebenfalls verpassen. Die Aufstellung der Gäste wird näher am Anpfiff bestätigt.

Form

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Champions League allesamt gewonnen und dabei elf Tore erzielt sowie fünf kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 3:1-Auswärtssieg bei Straßburg in der Ligue 1. Zudem besiegte PSG Manchester City in der Ligaphase der Champions League mit 4:2 und gewann in der Liga gegen Le Mans, Marseille und Brest. Fünf Siege aus fünf Spielen bedeuten eine konstante Ergebnisserie ohne Unentschieden oder Niederlage.

Lyon hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Europa League gewonnen. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Lens. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Nice in der Ligue 1. Zudem schlug Lyon Crystal Palace in der Europa League mit 3:2 und feierte in der Liga einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Rennes. Die Mannschaft von Fonseca hat in ihren letzten fünf Spielen zwölf Tore erzielt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im April 2026 statt. Damals gewann Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 im Parc des Princes. Es war die bislang letzte Heimniederlage von PSG in dieser Begegnung. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann PSG drei und Lyon zwei. Dabei erzielte PSG zehn Tore, Lyon traf achtmal.