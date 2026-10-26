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Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain gegen Lyon: Offensivstarke Pariser peilen im Ligue-1-Duell die Tabellenspitze an

Paris Saint-Germain - Lyon
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lyon

Nach dem überzeugenden 4:2-Sieg gegen Barcelona in der Champions League wollen Luis Enriques Pariser den Parc des Princes gegen Lyon verteidigen. Lyon will nach einer Enttäuschung auf europäischer Bühne unter der Woche einen Neuanfang schaffen.

Paris Saint-Germain gegen Lyon: Spieldetails

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8
Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt Olympique Lyonnais am Montag, dem 26. Oktober 2026, um 19:45 Uhr GMT (15:45 Uhr EST / 20:45 Uhr BST / 21:45 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Ligue-1-Saison im Parc des Princes.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Paris Saint-Germains Offensivkraft trifft beim Spitzenspiel in der Hauptstadt auf ein widerstandsfähiges Lyon

Nach einem torreichen Europapokalabend im Parc des Princes ist die Bühne für das Ligue-1-Spitzenspiel am Sonntag bereitet: Paris Saint-Germain empfängt den langjährigen Rivalen Lyon. Die Mannschaft von Luis Enrique geht nach dem überzeugenden 4:2 gegen Barcelona in der Champions League am Dienstag in starker Form in die Partie. Vitinha und Fabián Ruiz erzielten dabei die späten Tore. Der Europapokalauftritt besiegelte den zweiten Sieg in Folge nach einem 3:1 in der Liga bei Straßburg. Nun trifft PSG auf ein Lyon, das nach der deutlichen 0:3-Niederlage am Donnerstag in der Europa League bei Hoffenheim wieder in die Spur finden will, obwohl es zuletzt in der Liga gegen OGC Nice erfolgreich war.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Schlüsselduell: Désiré Doué gegen Moussa Niakhaté

Offensivspieler in Topform: Désiré Doué zeigte unter der Woche gegen Barcelona eine herausragende Leistung: Er erzielte den Führungstreffer und lieferte eine entscheidende Vorlage. Mit seinen fließenden Bewegungen zwischen dem linken Flügel und den zentralen Räumen stellt er Lyons Abwehr unmittelbar vor Probleme.

Abwehrchef: Moussa Niakhaté ist der Anker in Lyons Innenverteidigung. Er muss die defensive Ordnung wahren, um die Räume für Doué und Khvicha Kvaratskhelia eng zu halten und zugleich mit den schnellen Gegenpressing-Aktionen von Paris zurechtzukommen.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Einordnung zum Spiel: PSG geht zu Hause als klarer Favorit in die Partie und setzt auf seine Dominanz beim Ballbesitz im Zentrum sowie auf die Vorstöße des hoch aufrückenden Außenverteidigers Achraf Hakimi. Lyons beste Chance auf eine Überraschung liegt in schnellen vertikalen Umschaltaktionen über Keito Nakamura und Rémi Himbert. So könnte die Mannschaft defensive Lücken nutzen, die durch das anhaltend hohe Pressing von PSG entstehen.

Personal und Kader

Paris Saint-Germain vs Lyon Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
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Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré DouéD. GreifD. GreifMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Lyon

Trainer

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique muss für diese Partie auf zwei Spieler verzichten. Senny Mayulu und Nuno Mendes werden beide als verletzt geführt und stehen nicht zur Verfügung. Im Kader von PSG sind keine Sperren gemeldet. Aktualisierungen zur voraussichtlichen Aufstellung folgen näher am Anpfiff.

Paulo Fonseca muss einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften: Mohamed Ouedraogo steht Lyon nicht zur Verfügung. Keito Nakamura ist gesperrt und wird die Partie ebenfalls verpassen. Die Aufstellung der Gäste wird näher am Anpfiff bestätigt.

Form

PSG

PSG - Form

OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
OL

OL - Form

REN
S4-0
RCL
N2-1
CRY
S3-2
NCE
S2-1
TSG
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Champions League allesamt gewonnen und dabei elf Tore erzielt sowie fünf kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 3:1-Auswärtssieg bei Straßburg in der Ligue 1. Zudem besiegte PSG Manchester City in der Ligaphase der Champions League mit 4:2 und gewann in der Liga gegen Le Mans, Marseille und Brest. Fünf Siege aus fünf Spielen bedeuten eine konstante Ergebnisserie ohne Unentschieden oder Niederlage.

Lyon hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Europa League gewonnen. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Lens. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Nice in der Ligue 1. Zudem schlug Lyon Crystal Palace in der Europa League mit 3:2 und feierte in der Liga einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Rennes. Die Mannschaft von Fonseca hat in ihren letzten fünf Spielen zwölf Tore erzielt.

Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenLyon
4
0
1
Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
END
Frankreich Ligue 1
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Lyon
OL
2
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Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
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Lyon
OL
2
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Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
3
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Lyon
OL
1
END
Frankreich Coupe de France
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
12Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im April 2026 statt. Damals gewann Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 im Parc des Princes. Es war die bislang letzte Heimniederlage von PSG in dieser Begegnung. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann PSG drei und Lyon zwei. Dabei erzielte PSG zehn Tore, Lyon traf achtmal.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
RennesRennesREN
85121814+416
S
N
S
N
S
2
LilleLilleLIL
8431116+515
U
U
S
N
S
3
AS MonacoAS MonacoASM
8431117+415
U
N
U
S
U
4
LyonLyonOL
7421135+814
S
N
S
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
S
S
S
S
N
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
N
S
N
S
U
7
LensLensRCL
84131612+413
S
S
S
N
U
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
S
S
S
N
N
9
LorientLorientLOR
833276+112
U
S
S
N
U
10
NizzaNizzaNCE
8323810-211
S
N
S
S
N
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
U
S
U
S
U
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
U
S
N
S
S
13
BrestBrestB29
82331412+29
N
U
S
N
N
14
AngersAngersSCO
8224915-68
U
N
N
S
U
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
U
N
N
S
U
16
StraßburgStraßburgSTR
82151218-67
N
N
N
N
U
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
U
N
N
N
N
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
N
N
N
N
U
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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