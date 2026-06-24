Panama gegen England: Alle Infos zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L New York/New Jersey Stadium

Das Spiel Panama gegen England beginnt am 27. Juni 2026 um 17:00 Uhr EST und 21:00 Uhr GMT.

Hintergrundinformationen

Panama ist eines von fünf Teams, die bereits ausgeschieden sind. England hat nach zwei Spielen vier Punkte und kann mit einem Sieg den ersten Platz in Gruppe L sichern.

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Der bisherige WM-Verlauf für Panama und England

Die "Three Lions" von Thomas Tuchel haben nach einem 4:2 gegen Kroatien und einem 0:0 gegen Ghana noch nicht voll überzeugt. Tuchel hat auf den Außenbahnen mehrere Optionen. Er könnte Nico O’Reilly links in der Abwehr aufstellen, während Marcus Rashford eine Variante weiter vorne auf dieser Seite ist. Auf rechts dürfte Arsenal-Profi Noni Madueke anstelle seines Vereinskollegen Bukayo Saka spielen, der wegen einer anhaltenden Achillessehnenverletzung fehlt. Im Sturm setzt England auf Harry Kane, der 81 Tore in 116 Länderspielen erzielt hat.

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Panama will mit einer 5-4-1-Formation Englands Spiel stören. Zwei 1:0-Niederlagen gegen Ghana und Kroatien zeigen, dass die Mittelamerikaner kein leichter Gegner sind. Gegen Ghana hatten sie mehr Ballbesitz und Chancen, doch sie nutzten keine und kassierten in der 95. Minute den entscheidenden Gegentreffer.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

England: Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

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Panamas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Verteidiger: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Mittelfeld: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Stürmer: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.

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Englands 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Verteidiger: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mittelfeld: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Stürmer: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, ausgeliehen von Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

Thomas Christiansen hat vor diesem Spiel noch keine voraussichtliche Startelf für Panama bestätigt. Offiziell liegen keine Verletzungen oder Sperren vor. Wir ergänzen die aktuellen Informationen kurz vor dem Anpfiff, sobald die Mannschaftsnachrichten vorliegen.

Auch Englands Trainer Thomas Tuchel kennt noch keine feste Startelf. Bislang liegen keine bestätigten Aufstellungen, Verletzungsmeldungen oder Sperren vor. Während der Gruppenphase blieb der Kader weitgehend fit, obwohl Declan Rice seit Dezember unter Nervenschmerzen leidet. Wir aktualisieren die Teamnews beider Seiten, sobald sie bestätigt sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Panama geht mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Am 17. Juni verlor die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 0:1 gegen Ghana. Zuvor hatte sie 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina gespielt und 4:2 gegen die Dominikanische Republik gewonnen. Die 2:6-Niederlage gegen Brasilien stellte den Tiefpunkt dar, der 2:1-Erfolg über Südafrika lieferte jedoch einen Hoffnungsschimmer. In diesen fünf Spielen erzielte Panama neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

England zeigt sich aktuell in guter Form. In den letzten fünf Spielen holte das Team drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Spiel war ein 4:2-Sieg gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft am 17. Juni, dem zwei Freundschaftsspielsiege in Folge gegen Costa Rica (3:0) und Neuseeland (1:0) vorausgingen. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:1 gegen Japan im März, außerdem gab es ein 1:1-Unentschieden gegen Uruguay. England erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

PAN Letztes Spiel ENG 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg England 6 - 1 Panama 1 Erzielte Tore 6 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Teams trafen bisher nur einmal aufeinander. England besiegte Panama am 24. Juni 2018 in einem WM-Gruppenspiel 6:1. Damals hatte England Heimrecht. Diese Partie ist die einzige bestätigte Begegnung im verfügbaren Datensatz.

Tabelle

In Gruppe L führt England nach den ersten Spieltagen die Tabelle an, Panama liegt auf Platz drei.