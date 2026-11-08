Mittlerweile gehört es längst zur Tagesordnung, dass Spieler oder Trainer auch in Halbzeitpausen interviewt werden. Valencias Pablo Maffeo, einst Spieler des VfB Stuttgart, platzte beim Spiel gegen Real Madrid deshalb nun der Kragen.

Die Mannschaft des 29-Jährigen hatte nach der ersten Hälfte bereits mit 0:2 zurückgelegen. Auf die Gründe für den Rückstand angesprochen, wetterte Matteo am DAZN-Mikrofon: "Ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Interview. Dieses Interview ist Scheiße, es hat hier nichts zu suchen, wir spielen gerade ein Spiel."

Den 29-Jährige ärgerte aber nicht nur, dass er zum vorgeschriebenen Interview antanzen musste, sondern auch die Leistung des Schiedsrichters Francisco Jose Hernandez Maeso. "Gegen uns werden Fouls gepfiffen, die keine sind. Wir machen dieses Interview jetzt, frag, was du willst", schimpfte er.

Maffeo hatte in Minute 29 zu seinem Unverständnis die Gelbe Karte gesehen, nachdem Real-Stürmer Kylian Mbappe bei einem Zweikampf ins Straucheln gekommen war. Der anschließende Freistoß des französischen Superstars landete zwar in der Mauer, doch Federico Valverde nutzte den Abpraller und traf zur Führung für die Gäste in Valencia. Heftige Proteste waren die Folge. Acht Minuten später erhöhte Arda Güler auf 0:2.

Pablo Maffeo sauer: "War kein Foul"

"Dass der Schiedsrichter gerechter ist, das ist alles. Vor dem ersten Tor war es kein Foul, und das beeinflusst uns. Natürlich kommen wir zu selten in den Strafraum, uns fehlt das Spiel, aber ich glaube, dass die Mannschaft gut dagegenhält", sagte Maffeo.

Die Königlichen ließen auch nach dem Seitenwechsel nichts anbrennen, ehe Mbappe in der 75. den Treffer zum 3:0-Endstand markierte. Zu allem Überfluss sah Valencia-Kapitän Jose Gaya vier Minuten später noch die Rote Karte, weil er den nach einem Steilpass durchgebrochenen Franzosen mit einer rustikalen Notbremse von den Beinen holte. Eine weitere Einschätzung Maffeos über die Schiedsrichter-Leistung gab es nach Abpfiff nicht mehr.

DAZN-Reporter Sergio Quirante berichtete dafür, dass Maffeo hinter den Kameras aber nochmal mit ihm das Gespräch gesucht habe. "Er hat sich bei mir entschuldigt und mich gebeten, es nicht persönlich zu nehmen. Die Leute sollen wissen, dass Maffeo mir gesagt hat, dass der Frust nicht mir galt und durch die Emotionen im Spiel bedingt war", erklärte er.

Derweil kritisierte Real-Vereinsikone Marcelo Maffeos Verhalten auf X. "Was für einen Hass hat der Maffeo auf Madrid … meine Güte", schrieb er offensichtlich belustigt und ließ einen Lach-Smiley folgen. Ganz von ungefähr kommt die Spitze des Brasilianers aber nicht.

Schließlich fiel der ehemalige Stuttgarter (2018 bis 2022) schon häufiger bei Spielen gegen Real negativ auf, mit Vinicius Junior leistete er sich über Jahre hinweg eine Privatfehde. Der Ärger hat seinen Ursprung in der Saison 2021/22, als Maffeo im Trikot von RCD Mallorca für ein übles Foul am Brasilianer vom Platz flog. Danach folgten weitere Scharmützel, die er zwischenzeitlich für erledigt erklärte. Dann aber ließ Maffeo 2025 die Ansage folgen, dass er Vini Jr. in einem Boxkampf "in zehn Sekunden" besiegen würde.

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Für Valencia spielt Maffeo, ausgeliehen von Olympiakos Piräus, seit dieser Saison und kämpft mit seiner Mannschaft gegen akute Abstiegssorgen. Nach zwölf Spieltagen stehen lediglich neun Zählern auf dem Konto der Fledermäuse, was Platz 19 in der LaLiga-Tabelle bedeutet. Real zog hingegen mit Spitzenreiter FC Barcelona gleich (beide 30 Punkte). Am Sonntag (21 Uhr) kann Barca seinen Vorsprung mit einem Sieg gegen Atletico Madrid aber wieder auf drei Punkte ausbauen.