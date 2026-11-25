Olympiakos gegen AC Mailand wird in Italien von Sky Sport übertragen. Im Livestream ist das Spiel bei Sky Go Italia und NOW TV zu sehen. Die Links zur Liveübertragung findet Ihr unten.

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Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 Karaiskakis Stadium

Der AC Mailand von Ruben Amorim reist zum Europa-League-Spiel gegen Olympiakos ins Karaiskakis-Stadion in Piräus. Für den weiteren europäischen Weg der Mailänder ist die Partie wichtig.

Der AC Mailand kommt mit einem 5:1 gegen Frosinone im San Siro im Rücken. Ramos, Jashari, Cisse und Pulisic trafen, hinzu kam ein Eigentor. In der Serie A steht Milan auf Platz vier.

In Europa sieht es anders aus. Die Mailänder belegen in der Ligaphase Rang 28 und haben zuletzt 0:2 gegen Ferencvaros verloren. Amorim räumte ein, dass wenig Zeit zur Erholung bleibt und er bei niemandem ein Risiko eingehen will.

Olympiakos, trainiert von Imanol Alguacil, liegt dagegen auf Platz sechs. Am Sonntag gewann das Team in der Liga 6:2 gegen Iraklis, nachdem es in der Europa League 0:0 gegen Rennes gespielt hatte.

Für den AC Mailand ist es ein Auswärtstest gegen eine Mannschaft mit Selbstvertrauen. Um sich in der Europa-League-Tabelle wieder in eine bessere Position zu bringen, braucht Milan Punkte.

Hier findet Ihr alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream des Spiels.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Olympiakos sitzt Imanol Alguacil auf der Trainerbank, während Ruben Amorim den AC Mailand betreut. Derzeit liegen für keines der beiden Teams Angaben zu Verletzungen, Sperren oder voraussichtlichen Aufstellungen vor.

Aktuelle Informationen zu Ausfällen und Aufstellungen folgen kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Olympiakos hat in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden geholt und nicht verloren. Zuletzt gab es ein 6:2 gegen Iraklis in der Super League. Dazu kommen ein 3:2 auswärts gegen Kifisia und ein 0:0 gegen Rennes in der Europa League. Insgesamt erzielte Olympiakos 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Der AC Mailand hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es ein 5:1 gegen Frosinone in der Serie A, davor ein 2:1 auswärts gegen Genua und ein 3:1 gegen Inter. Die Niederlagen setzte es gegen Ferencvaros (0:2) in der Europa League und gegen Bologna (2:4) in der Liga. Die Bilanz lautet 14 erzielte und neun kassierte Tore.

Direkte Duelle

Das letzte direkte Duell im Datensatz fand am 13. Dezember 2018 in der Europa League statt: Olympiakos gewann gegen den AC Mailand 3:1. Das Hinspiel am 4. Oktober 2018 hatte Milan im San Siro mit 3:1 gewonnen. In den beiden verfügbaren Begegnungen gab es für jedes Team einen Sieg und jeweils sechs erzielte Tore.

Tabelle

In der Europa-League-Tabelle belegt Olympiakos Platz sechs, während der AC Mailand auf Rang 28 steht.