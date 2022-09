OGC Nizza vs. 1. FC Köln heute live: Wird die Conference League im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Der 1. FC Köln trifft in der Conference League auf OGC Nizza. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Donnerstagabend (08. September 2022) ist der 1. FC Köln zu Gast in Nizza. Die Conference-League-Partie wird um 18:45 Uhr in der Allianz-Riviera in Nizza angepfiffen.

In der vergangenen Saison konnte José Mourinho mit der AS Rom die Europa Conference League gewinnen. Auch dieses Jahr sind wieder einige starke Teams vertreten, darunter u.a. der FC Villareal, der AC Florenz oder West Ham United. Auch die Kölner konnten sich für den Wettbewerb qualifizieren und möchten jetzt natürlich so weit wie möglich kommen. Ob sie dabei heute gleich mit einem Sieg in Nizza vorlegen können, sehen wir dann ab 18:45 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

OGC Nizza vs. 1. FC Köln heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung OGC Nizza vs. 1. FC Köln Wettbewerb Europa Conference League / Gruppenphase Spielort Allianz-Riviera (Nizza) Anpfiff 08. September - 18:45 Uhr

OGC Nizza vs. 1. FC Köln heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für das Zeigen der Europa Conference League ist der Free-TV-Sender RTL. Dort werden allerdings nicht alle Spiele der jeweiligen Spieltage im TV übertragen. Das ist auch heute der Fall, denn im Free-TV wird nur die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und Qarabag FK zu sehen sein. Die Partie Nizza vs. Köln wird leider nicht im TV gezeigt.

Getty Images

OGC Nizza vs. 1. FC Köln heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Ganz verzichten müsst Ihr auf eine Übertragung allerdings nicht. Auch wenn nicht alle Spiele bei RTL im Free-TV gezeigt werden, so bietet RTL doch einen LIVE-STREAM dafür an.

Die STREAMS von RTL könnt Ihr mit RTL+ empfangen. Also einfach die Website von RTL+ aufrufen, Euch anmelden und schon könnt Ihr das Spiel dort im LIVE-STREAM sehen. Jetzt kommt allerdings ein kleiner Haken.

Um Zugriff darauf zu bekommen, müsst Ihr nämlich auch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Nur dann läuft der LIVE-STREAM bei RTL+. Das Abo kostet Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Die teurere Version kostet monatlich 9,99 Euro.

Allerdings bietet RTL+ auch einen kostenlosen Probemonat an. Ihr könnt also das Ganze erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen und Euch dann entscheiden. Mit dem Probemonat könnt Ihr die heutige Partie also auch erst einmal umsonst verfolgen.

Den Link zur Anmeldung bei RTL+ haben wir hier für Euch herausgesucht.

Getty Images

OGC Nizza vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wenn Ihr nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern könnt, dann haben wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL genau das Richtige für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Egal ob Tor, gelbe Karte oder Auswechslung, Ihr seid immer up to date was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

OGC Nizza vs. 1. FC Köln heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.