Fenerbahce sah sich angesichts der Gerüchte über ein angebliches Interesse an Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart zu einem offiziellen Statement veranlasst.

Etwaige Bemühungen um den Stürmer dementierte der türkische Spitzenklub dabei: "Die heute in der Presse veröffentlichte Nachricht, dass unser Verein an Ermedin Demirovic, der für Stuttgart spielt, interessiert ist, ist völlig unbegründet", heißt es in dem Statement von Samstagvormittag. Man unternehme "keine Transferversuche bezüglich des betreffenden Spielers."

In Deutschland hatte Sky berichtet, dass Fenerbahce ein Auge auf Demirovic geworfen habe. Demnach ist die Zukunft des bosnischen WM-Teilnehmers in Stuttgart aktuell offen. Der VfB wäre grundsätzlich zu einem Verkauf bereit, sollte ein Angebot in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro eintrudeln. Als Ersatz stünde Dzenan Pejcinovic bereit, den die Schwaben von Absteiger VfL Wolfsburg loseisen wollen.

Demirovic derweil, noch bis 2028 beim VfB unter Vertrag, denkt laut Sky derzeit nicht an einen Wechsel. Der 28-Jährige fühle sich in Stuttgart sehr wohl, zudem stimmt die sportliche Perspektive grundsätzlich. Neben Fenerbahce wurden mit Juventus Turin und Leeds United zwei weitere namhafte Vereine als angebliche Interessenten genannt.

Fenerbahce dementiert auch angebliches Interesse an Rafael Leao

Fenerbahce äußerte sich indes auch zu den Spekulationen über ein Werben der Türken um Rafael Leao von der AC Milan. "Ebenso spiegeln die Berichte, wir hätten ein Angebot von etwa 100 Millionen Euro für Rafael Leao abgegeben, einschließlich Ablösesumme und Gehalt, nicht die Wahrheit wider. In diese Richtung wurde dem Spieler oder seinem Verein kein Angebot gemacht", betonte Fener.

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Die Gazzetta dello Sport hatte jüngst berichtet, der Klub aus Istanbul habe Leao ein Mega-Angebot unterbreitet. Dass er Milan diesen Sommer trotz Vertrag bis 2028 verlassen will, hatte der portugiesische Offensivspieler schon Ende Mai angekündigt: "Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen", sagte Leao dem portugiesischen TV-Sender Sport TV.