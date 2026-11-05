Thomas Müller erfreut sich auch nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps großer Beliebtheit. In einem Ranking lässt er gleich mehrere Weltstars und sogar Robert Lewandowski hinter sich. Wie aus einer von der MLS veröffentlichten Liste der zehn meistverkauften Trikots für 2026 hervorgeht, ist das Urgestein des FC Bayern München weiterhin ein absoluter Publikumsliebling. Das Jersey seines Vereins mit Müller-Flock rangiert auf Platz drei.

Nur die Leibchen mit den Namen von Lionel Messi (Inter Miami) und Heung-Min Son (Los Angeles) auf dem Rücken sind noch größere Kassenschlager. Hinter Müller reiht sich der ein oder andere Spieler mit beeindruckender Vita ein.

Dicht gefolgt auf Platz vier befindet sich Müllers langjähriger Offensiv-Partner Robert Lewandowski von Chicago Fire. Ebenfalls in den Top-10 vertreten sind Antoine Griezmann (5., Orlando City), Luis Suarez (8., Inter Miami) und der deutsche Stürmer Hany Mukhtar (Nashville SC) auf Rang neun

Trikot-Ranking: Marco Reus nicht vertreten

Der gebürtige Berliner spielt seit 2020 in der MLS und ist dementsprechend eine feste Größe der Liga. 2022 wurde er sogar zum wertvollsten Spieler gewählt und knackte im September als erster in Deutschland geborener Spieler die Marke von 100 MLS-Toren inklusive Playoffs. Allein 17 Tore und acht Assists erzielte er in dieser Spielzeit. Marco Reus (LA Galaxy) ist hingegen nicht in dem Ranking vertreten.

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Auf den ersten Blick ebenfalls überraschend ist der 6. Platz des erst 17-jährigen Cavan Sullivan. Der Teenager gilt jedoch als nächste große Hoffnung in den USA. Nachdem er im September zum "Player of the Month" gekürt worden war, schrieb er im Oktober sogar schon Geschichte. Beim 3:0-Sieg der USA avancierte Sullivan zum jüngsten Torschützen der Geschichte.

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Thomas Müller mit beeindruckender Statistik

Müller ist derweil der erste Whitecaps-Profi seit Alphonso Davies im Jahr 2018, der es in die Liste geschafft hat. Der inzwischen 37-Jährige war 2025 ablösefrei von München nach Vancouver gewechselt und erzielte in seither 19 Tore und elf Assists in 47 Einsätzen.

In dieser Saison steuerte Müller bereits neun Tore bei, weshalb er maßgeblichen Anteil an der Tabellenführung der Caps nach 33 Spielen der Regular Season in der Western Conference hat.

Thomas Müller auf Platz drei: Das Trikot-Ranking der MLS