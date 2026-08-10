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Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images
Christian Guinin

Nur ein Spieler war in der Klubgeschichte noch teurer! VfB Stuttgart holt Wunschspieler vom VfL Wolfsburg

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Der VfB Stuttgart hat Stürmer Dzenan Pejcinovic (21) verpflichtet. Das teilte der Bundesligist am Montag mit.

Pejcinovic kommt vom Absteiger VfL Wolfsburg ins Schwabenland und unterschrieb beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei 25 Millionen Euro liegen, was den 21-Jährigen zum zweiteuersten Einkauf der Klubgeschichte machen würde. Rekordhalter ist Deniz Undav, der letzte Saison für 26,7 Millionen Euro zu den Schwaben wechselte.

"Ich kann es kaum erwarten, beim VfB loszulegen, die Vorfreude ist riesig. Ich kenne schon einige meiner neuen Mitspieler aus den Nachwuchsteams des DFB und hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich vom Interesse des VfB gehört habe", wird Pejcinovic in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Dzenan PejcinovicGetty Images

Dzenan Pejcinovic traf für Wolfsburg 2025/26 zwölfmal

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth betonte: "Wir sind zum einen von seinen fußballerischen Fähigkeiten überzeugt, zum anderen war es unser Bestreben, den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal weiter zu verstärken. Dzenan bringt alles mit, um sofort eine wertvolle Option in der Offensive zu sein."

Der 21-Jährige erzielte in der Vorsaison für den VfL Wolfsburg zwölf Pflichtspieltore. Zudem durchlief er zahlreiche Nachwuchsnationalmannschaften des DFB.

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