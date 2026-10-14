Noch mehr Einfluss beim 1. FC Köln? Said El Mala hat wohl eine "neue" Rolle

Damit Said El Mala auch in dieser Saison zum Unterschiedsspieler avanciert, hat ihm der 1. FC Köln offenbar ein weiteres Zugeständnis gemacht. Trainer Rene Wagner hat eine besondere Maßnahme ergriffen.

Nach seinem letztlich überraschenden Verbleib in der Domstadt, inklusive einer üppigen Gehaltserhöhung und der prestigeträchtigen Rückennummer 10, bekommt El Mala in Zukunft scheinbar die Möglichkeit, sich selbst nochmal mehr ins Schaufenster zu stellen. Laut der Sport Bild wurden dem Ausnahmekönner zusätzliche Freiheiten auf dem Platz versprochen, damit er seine Stärken weniger positionsgebunden noch besser ausspielen könne.

Schon beim umjubelten Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Wochenende war zu erkennen, dass El Mala weniger an seine nominelle Position auf dem linken Flügel gebunden war und in gewissen Situationen deutlich zentraler agierte. In dem Bericht ist von einem "Stürmer-Job in Teilzeit" die Rede, da die Geißböcke durch die Ausfälle von Thijs Dallinga (26/Kreuzbandriss) und Ragnar Ache (28/Muskelfaserriss) aktuell ein akutes Sturmproblem haben.

Said El Mala: Warum die Stürmer-Rolle nicht neu für ihn ist

Ein Kniff, der sich auch gegen Gladbach bewährte. Nach dem Siegtreffer von El Mala erklärte Wagner, den eine Niederlage womöglich den Job gekostet hätte, dahingehend: "Said soll sich seine Momente schnappen. Wenn er außen steht und auf dem Flügel glatt verteidigt werden kann, hat er oft Probleme, weil er da gedoppelt werden kann. Wenn er aber aus dem Zentrum nach außen schwimmen kann, ist er nicht so einfach zu verteidigen und findet schon eher mal eine Lücke. Wir müssen es schaffen, dass er diese Freiheiten kriegt. Und wenn wir ihn durch eine zentralere Position dazu zwingen können, macht es ihn besser als Spieler."

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Gleichwohl führte El Mala jene Rolle auch schon in Teilen der Vorsaison aus, weshalb die Idee nicht allein auf Wagner zurückzuführen ist. "Nach den Ausfällen der Stürmer hat Said auch direkt gefragt, ob er wieder für die Position infrage kommt, weil er sich da wohlfühlt und verbessern will", betonte der FC-Coach.

Gegen Gladbach erzielte El Mala seinen zweiten Saisontreffer im wettbewerbsübergreifend fünften Einsatz. In der Länderspielpause hatte er zudem sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp gefeiert.

In Köln hofft El Mala, nun den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, den er ursprünglich im Sommer mit einem Wechsel zu einem Topklub einleiten wollte. Der BVB galt zwischenzeitlich als wahrscheinlichste Option, ehe sich Borussia Dortmund nach knallharten Verhandlungen mit dem FC über den Preis aus dem Rennen zurückzog und eine Vertragsunterschrift bis 2031 folgte. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.



