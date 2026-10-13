Nicht Kobel und nicht Ryerson: Beim BVB soll eine andere Personalie Priorität genießen

Einem neuen Bericht des Senders zufolge trafen sich die BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Ole Book und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in der vergangenen Woche mit den Beratern des Nationalspielers, um über eine mögliche Verlängerung zu sprechen.

Die Gespräche befinden sich demnach noch in einem frühen Stadium. Allerdings sollen die Vorstellungen beider Seiten in eine ähnliche Richtung gehen. Auch Anton selbst könne sich gut vorstellen, langfristig in Dortmund zu bleiben.

Dass der BVB seinem Abwehrchef dafür ein verbessertes Vertragsangebot unterbreiten müsste, dürfte angesichts dessen konstant starker Leistungen kaum überraschen. Dortmund hatte Anton im Sommer 2024 für 22,5 Millionen Euro Ablöse vom Bundesligarivalen VfB Stuttgart verpflichtet. Inzwischen soll der Innenverteidiger auch international Begehrlichkeiten geweckt haben. Wie die Bild kürzlich berichtete, beschäftigt sich Manchester United mit dem 30-Jährigen.

Seinen hohen Stellenwert für die Schwarzgelben hat Anton insbesondere dann unter Beweis gestellt, wenn wichtige Abwehrkollegen fehlten. Sowohl während der Ausfälle von Emre Can als auch in der Zeit, in der Nico Schlotterbeck zuletzt nicht zur Verfügung stand, überzeugte Anton mit starken Auftritten. Als unangefochtener Stammspieler durfte er den BVB zuletzt sogar als Kapitän auf das Feld führen.

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BVB-Trainer Niko Kovac lobt Waldemar Anton

Auch Trainer Niko Kovac findet lobende Worte für seinen Schützling. Anton sei "ein stiller Leader, ein Mann, der ganz genau weiß, was es heißt, Profi zu sein, Topleistung abzurufen". Er werde häufig unterschätzt, weil er sich nicht in den Vordergrund dränge. "Er macht seinen Job, und den macht er Weltklasse", betonte Kovac.

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Borussia Dortmunds Verantwortliche wollen auch die ebenfalls 2028 auslaufenden Arbeitspapiere von Torhüter Gregor Kobel und Rechtsverteidiger Julian Ryerson verlängern. Die Personalie Anton aber genieße im Moment "Priorität", heißt es.