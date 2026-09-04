Nicht für die Premier League nominiert: Richarlison-Knall bei Tottenham Hotspur

Das Theater zwischen dem brasilianischen Nationalspieler Richarlison und seinem Klub Tottenham Hotspur eskaliert.

Nach einem geplatzten Transfer am Deadline Day haben die Spurs den 29-Jährigen nicht für ihren Kader für die Premier League nominiert. Der Name des Angreifers fehlt im 25-köpfigen Aufgebot von Trainer Roberto De Zerbi. Bemerkenswert: In der vergangenen Saison war Richarlison mit elf Treffern noch bester Torschütze der Londoner.

Seine Nichtberücksichtigung folgt auf turbulente Tage auf dem Transfermarkt. Dort scheiterte vor dem Ende der Wechselperiode die von Richarlison angestrebte Rückkehr zum Ligarivalen FC Everton.

Coach De Zerbi bestätigte zunächst öffentlich Richarlisons Wechselwunsch, dann aber zeichnete sich ab, dass es wohl zu keiner Einigung mit den Toffees kommen wird. Dies veranlasste den Stürmer zu einem bemerkenswerten Statement bei Social Media. Dort schrieb er: "Nach allem, was ich in den letzten Jahren durchgemacht habe, habe ich beschlossen, dass NIEMALS WIEDER andere meine Zukunft für mich bestimmen werden."

Er habe "in letzter Zeit viel Schlimmes erlebt - und fast alles davon geschah aufgrund von Entscheidungen anderer Menschen. Druck, Drohungen, Vergeltungsmaßnahmen - nichts davon macht mir Angst. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht, glaubt mir."

Richarlison war im Sommer 2022 für 58 Millionen Euro Ablöse von Everton zu den Spurs gewechselt, hatte dort aber immer wieder mit Verletzungen und Formschwächen zu kämpfen. Richtig angekommen ist er in den vier Jahren indes nie. Die Spurs forcierten derweil in diesem Sommer einen radikalen Neubeginn.

Getty Images

Für mehr als 200 Millionen Euro holte sich Tottenham mit Sandro Tonali und Mateus Fernandes eine neue Schaltzentrale im Mittelfeld. In der Offensive kamen Savinho (88 Millionen Euro) und Omar Marmoush (Leihe mit Kaufoption) von Manchester City. Außerdem schloss sich auch der 20 Monate lang gesperrte Mykhaylo Mudryk vom FC Chelsea den Spurs an.

Nachdem Richarlison beim desaströsen Saisonauftakt in Brentford (0:3) noch 68 Minuten spielen durfte, stand er bei der 0:2-Pleite gegen Newcastle am vergangenen Wochenende schon nicht mehr im Kader. Eigentlich ein klares Indiz für einen Abgang, den sich der Brasilianer in aller Deutlichkeit wünschte.

Wechselt Richarlison zu Trabzonspor?

Er sei schon vorher nur geblieben, weil "sie mich brauchten, als hier alles auseinanderfiel", behauptete Richarlison und nahm damit wohl Bezug auf die katastrophale Vorsaison, an deren Ende die Spurs beinahe abgestiegen wären. "Deshalb hoffe ich, dass ihr meine Situation mit demselben Respekt behandelt, den ich immer für die Spurs und für alle Menschen hatte, die in dieser Zeit mit mir zusammengearbeitet haben. Entscheidet einfach nicht für mich."

Gleichzeitig untermauerte er noch einmal seinen Wunsch, nach Liverpool zu Everton zurückkehren zu wollen - "meinem Lieblingsverein". Der Wunsch ging eben nicht in Erfüllung.

Dass Richarlison es nun nicht in den PL-Kader geschafft hat, ist aber ein deutliches Zeichen, dass der 54-malige Nationalspieler Brasilien noch abgegeben werden soll. Möglich wäre zum Beispiel ein Abschied in die Süper Lig. In der Türkei schließt das Transferfenster am Freitagabend und Interesse soll es laut Daily Mail von Mohamed Salahs neuem Klub Trabzonspor geben. Richarlisons Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2027.