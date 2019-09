Ex-PSG-Star Paulo Cesar: Superstar Neymar seit Langem nicht mehr in Top drei

Neymar gehört zu den besten Spielern der Welt. Trotzdem ist Paulo Cesar mit der Entwicklung des Brasilianers bei PSG unzufrieden.

Paulo Cesar, ehemaliger Verteidiger von , hat die Entwicklung von Superstar Neymar in der französischen Hauptstadt kritisiert. "Es ist normal, dass wir viel mehr von ihm verlangen", sagte der 41-Jährige der französischen Zeitung Le Parisien. Rund um Neymar gab es in diesem Sommer viel Wirbel, da der Spieler angeblich unbedingt zum zurückgehen wollte.

"Als er bei PSG ankam, gehörte er zu den drei besten Spielern der Welt. Seit zwei Jahren ist er das allerdings nicht mehr", meinte der Brasilianer. Cesar ist aber optimistisch, dass der Flügelspieler wieder so gut wie zu Barcelona-Zeiten spielen kann: "Ich glaube an eine Rückkehr Neymars auf sein Top-Niveau. In den letzten zwei Jahren hat er wichtige Spiele verpasst. Er braucht noch ein wenig Spielpraxis, deswegen müssen wir abwarten", befand er.

PSG: Paulo Cesar hat Verständnis für Pfiffe der Fans

Für die Pfiffe der Paris-Fans im Ligaspiel gegen RC Straßburg (3:2) zeigte Paulo Cesar Verständnis: "Im Vergleich zu dem, was sich in den Medien im Sommer abgespielt hat, wirkt das für mich absolut normal", sagte der ehemalige Nationalspieler. Er warnte allerdings auch davor, mit der Kritik an seinem Landsmann zu übertreiben: "Ich hoffe, dass diese seltsame Stimmung nicht anhalten wird, da dadurch nicht nur Neymar, sondern auch die Mannschaft und der Klub bestraft wird."

Neymar war im Sommer wiederholt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, vor allem sein Ex-Klub FC Barcelona war stark an einem Transfer interessiert. Auch der Spieler selber machte keinen Hehl aus seinen Wechselabsichten . Kurz vor Ende der Transferphase scheiterte ein Wechsel jedoch , weshalb der 27-Jährige weiterhin für Frankreichs Meister aufläuft.