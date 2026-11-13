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Sichert sich Borussia Dortmund einen weiteren Neuzugang für die Defensive im Winter?

Der BVB plant angeblich, im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Wie im Bild-Podcast "Dortmund Insider" berichtet wird, wollen die Verantwortlichen um Sportdirektor Ole Book die Mannschaft auf der Innenverteidiger-Position in der Breite verstärken.

Konkrete Namen werden nicht genannt. Es sei aber gut möglich, dass sich die Borussia auch in der 2. Bundesliga bedienen könnte, die Book noch aus seiner Zeit bei der SV Elversberg bestens kennt.

Die Schwarz-Gelben hätten grundsätzlich aber finanziellen Handlungsspielraum. "Wenn man einen Spieler findet, von dem alle Verantwortlichen überzeugt sind und der dem BVB kurzfristig weiterhilft, ist man da durchaus gewillt, die Schatulle im Winter zu öffnen", sagte Bild-Reporter Maximilian Wessing.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Joane Gadou bilden in dieser Saison das Stamm-Trio in der von Trainer Niko Kovac präferierten Dreierkette. Zudem stehen Ramy Bensebaini, Vorbereitungsgewinner Filippo Mane und Luca Reggiani noch zur Verfügung. Letzterer könnte den Verein aber im Winter verlassen.

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Der junge Italiener galt bereits im Sommer als Verkaufskandidat. Interesse sollen allen voran die Topklubs aus der Serie A zeigen. Wie Sky unlängst berichtete, übermittelte Reggianis Berater auch schon den Wechselwunsch seines Klienten an die Dortmunder Führungsetage. Der 18-Jährige sei aufgrund geringer Einsatzzeiten unzufrieden mit seiner aktuellen Situation.

Reggiani kam in der laufenden Saison erst zweimal für die Profis zum Einsatz. Stattdessen stand er achtmal für die U23 in der Regionalliga und UEFA Youth League auf dem Platz. Derweil lief es auch für Mane bislang eher schleppend. Nach zwei Einwechslungen an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen und vollen 90 Minuten im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen HEBC Hamburg setzte ihn zunächst eine Muskelverletzung außer Gefecht, ehe er seitdem ebenfalls ausschließlich bei der Zweitvertretung Spielpraxis sammelte.

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Allerdings stellt sich die Frage, ob der BVB den Transferfokus nicht eher auf die rechte Abwehrseite legt. Nach Yan Coutos Abgang im Sommer steht mit Julian Ryerson nur ein nomineller Rechtsverteidiger im Kader. Auf der Schiene half zuletzt unter anderem Maximilian Beier aus.

Beim 2:1-Sieg über die SV Elversberg vor der Länderspielpause stellte Kovac überraschend auf eine Viererkette um und bot Gadou als Rechtsverteidiger auf, während Ryerson nach seinem Einsatz in der Champions League gegen Real Betis eine Pause bekam.