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RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Neuer Name im Transferpoker um Yan Diomande! Weiterer Weltklub will den 130-Millionen-Mann wohl verpflichten

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Wer erhält bei Yan Diomande den Zuschlag, wenn er RB Leipzig verlassen sollte? PSG bekommt nun offenbar sehr namhafte Konkurrenz.

Real Madrid schaltet sich offenbar in den Transferpoker um Offensivspieler Yan Diomande von RB Leipzig ein.

Einem Bericht von The Athletic zufolge haben die Königlichen Kontakt nach Leipzig aufgenommen, um mit den Verantwortlichen des Bundesligisten über Diomande zu sprechen. Real arbeite aktiv daran, den 19-Jährigen ins Bernabeu zu lotsen, heißt es.

Sollte Brahim Diaz die Madrilenen verlassen, könnte zusätzliche Dynamik in die Bemühungen kommen. Der marokkanische Nationalspieler gilt als Verkaufskandidat, Diomande wäre ein hochkarätiger Ersatz für die Offensive.

Eine Verpflichtung des Nationalspielers der Elfenbeinküste in diesem Sommer ist allerdings eine Mammutaufgabe. Leipzig will Diomande schließlich nicht nach nur einem Jahr einfach so wieder hergeben, ein Angebot des FC Liverpool in Höhe von um die 100 Millionen Euro Ablöse sollen die Sachsen bereits abgelehnt haben. Wer Diomande verpflichten will, muss sich mit seiner Offerte wohl in der Region von 130 Millionen Euro bewegen.

Real Madrid nun wohl auch dran: RB Leipzig will Yan Diomande unbedingt halten

So viel Geld in die Hand zu nehmen, dazu war bisher nicht einmal Paris Saint-Germain bereit. Der Champions-League-Sieger hat großes Interesse an Diomande und galt zuletzt stets als Topfavorit auf dessen Verpflichtung. Sollte Real tatsächlich ernst machen, würde neue Bewegung in das Tauziehen um den dribbelstarken Youngster kommen.


YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images


In Leipzig steht Diomande noch bis 2030 unter Vertrag. RB würde den Ivorer wohl gerne mit einem neuen Arbeitspapier zu verbesserten Bezügen ausstatten, um die Chance auf seinen Verbleib zu erhöhen. Vergangenen Sommer hatte Leipzig 20 Millionen Euro Ablöse an CD Leganes überwiesen, Diomande startete in seinem ersten Bundesligajahr voll durch.

In wettbewerbsübergreifend 46 Einsätzen gelangen ihm 15 Tore und elf Assists. Bei der WM war Diomande dann Stammspieler der Elfenbeinküste, in vier Turniereinsätzen verzeichnete er einen Assist. Die Ivorer scheiterten im Sechzehntelfinale an Norwegen, unterlagen Erling Haaland und Co. knapp mit 1:2.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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