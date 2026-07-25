Real Madrid schaltet sich offenbar in den Transferpoker um Offensivspieler Yan Diomande von RB Leipzig ein.

Einem Bericht von The Athletic zufolge haben die Königlichen Kontakt nach Leipzig aufgenommen, um mit den Verantwortlichen des Bundesligisten über Diomande zu sprechen. Real arbeite aktiv daran, den 19-Jährigen ins Bernabeu zu lotsen, heißt es.

Sollte Brahim Diaz die Madrilenen verlassen, könnte zusätzliche Dynamik in die Bemühungen kommen. Der marokkanische Nationalspieler gilt als Verkaufskandidat, Diomande wäre ein hochkarätiger Ersatz für die Offensive.

Eine Verpflichtung des Nationalspielers der Elfenbeinküste in diesem Sommer ist allerdings eine Mammutaufgabe. Leipzig will Diomande schließlich nicht nach nur einem Jahr einfach so wieder hergeben, ein Angebot des FC Liverpool in Höhe von um die 100 Millionen Euro Ablöse sollen die Sachsen bereits abgelehnt haben. Wer Diomande verpflichten will, muss sich mit seiner Offerte wohl in der Region von 130 Millionen Euro bewegen.

Real Madrid nun wohl auch dran: RB Leipzig will Yan Diomande unbedingt halten

So viel Geld in die Hand zu nehmen, dazu war bisher nicht einmal Paris Saint-Germain bereit. Der Champions-League-Sieger hat großes Interesse an Diomande und galt zuletzt stets als Topfavorit auf dessen Verpflichtung. Sollte Real tatsächlich ernst machen, würde neue Bewegung in das Tauziehen um den dribbelstarken Youngster kommen.





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In Leipzig steht Diomande noch bis 2030 unter Vertrag. RB würde den Ivorer wohl gerne mit einem neuen Arbeitspapier zu verbesserten Bezügen ausstatten, um die Chance auf seinen Verbleib zu erhöhen. Vergangenen Sommer hatte Leipzig 20 Millionen Euro Ablöse an CD Leganes überwiesen, Diomande startete in seinem ersten Bundesligajahr voll durch.

In wettbewerbsübergreifend 46 Einsätzen gelangen ihm 15 Tore und elf Assists. Bei der WM war Diomande dann Stammspieler der Elfenbeinküste, in vier Turniereinsätzen verzeichnete er einen Assist. Die Ivorer scheiterten im Sechzehntelfinale an Norwegen, unterlagen Erling Haaland und Co. knapp mit 1:2.