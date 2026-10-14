Neuer Ärger bei Real Madrid? Vinicius Junior gerät bei Auswechslung mit Jose Mourinho aneinander

Real Madrid hat am Mittwochabend in der Champions League in der italienischen Hauptstadt nach einem 1:3-Rückstand dank einer furiosen Aufholjagd in der Schlussphase noch mit 4:3 gewonnen. Doch bei den Königlichen gab es nicht nur Grund zur Freude.

Vini Jr. wurde bereits in der 59. Spielminute beim Stand von 3:1 für Rom von Trainer Jose Mourinho ausgewechselt. Für den Brasilianer wurde Landsmann Endrick eingewechselt. Laut dem anwesenden Journalisten und Real-Madrid-Experten Jose Padilla war Vini Jr. mit der Entscheidung zu diesem Zeitpunkt jedoch überhaupt nicht einverstanden und lamentierte gestenreich. Zudem soll er Mourinho angeblafft haben: "Warum hast du mich ausgewechselt?!"

Sportlich hatte Mourinho für seine Entscheidung durchaus Argumente. Während Vini Jr. erneut ohne Torbeteiligung blieb, traf Joker Endrick in der 85. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

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Noch vor Streit mit Mourinho: Heftige Strafe gegen Vinicius Jr. bekannt

Für den umstrittenen Superstar, der sich aktuell in einer Formkrise befindet, war dies zwar der negative Höhepunkt, aber längst nicht die einzige bittere Nachricht des Abends. Wie der spanische Verband kurz vor Spielbeginn verkündete, wurde Vini Jr. nach seiner Roten Karte gegen den FC Villarreal mit einer Sperre von vier Spielen bedacht. Der 26-Jährige darf damit erst nach der Länderspielpause im November wieder ran. Er verpasst daher unter anderem auch den Clasico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober.

Die Strafe setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zwei Spiele Sperre erhält er für das eigentliche Delikt, als er Gegenspieler Nathan Saliba an dessen Haaren zog. Zwei weitere für sein aggressives Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera. Wie ein im Netz kursierendes Video gezeigt hatte, dürfte sein Ausraster beim Gang aus dem Innenraum in die Katakomben des Bernabeu möglicherweise auch eine Rolle gespielt haben. Obwohl Endrick versuchte, ihn nach dem Platzverweis zu beruhigen, schubste er hinter dem VAR-Monitor einen LaLiga-Mitarbeiter zur Seite.

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Schlechtes Timing? Mourinho tobt wegen Vinicius-Sperre

Dass die Sperre kurz vor der Partie in Rom bekanntgegeben wurde, gefiel auch Vinicius' Trainer überhaupt nicht: "Warum haben sie das weniger als zwei Stunden vor einem sehr wichtigen Spiel einer spanischen Mannschaft bekannt gegeben und veröffentlicht? Sie sollten die Disziplinarkommission fragen, warum sie das nicht heute Morgen oder morgen früh getan hat", erklärte Mourinho mit seinem gewohnten Hauch von Sarkasmus. Er ahnte schon vor Spielbeginn: "Das wird den Spieler unweigerlich beeinträchtigen."

Für Vinicius, der sich genauso wie Mourinho bisher noch nicht zu dem Disput zwischen den beiden geäußert hat, war die Partie in der Königsklasse eigentlich eine wichtige Gelegenheit, um wieder sportlich auf sich aufmerksam zu machen. In der laufenden Saison konnte er bisher nur vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen) in zehn Partien sammeln und musste zuletzt für Neuzugang Yan Diamonde, der im Sommer aus der Bundesliga zu Real gewechselt war, Platz machen. Wie auch in der jüngste Champions-League-Partie war es ausgerechnet ein "Vinicius-Ersatz", der erfolgreich war. Diamonde traf gegen Villareal zum Siegtreffer.