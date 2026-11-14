Namhafter Abgang beim VfB Stuttgart? Angelo Stiller könnte angeblich einen Weltstar ersetzen

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Markus Krösche soll bald die sportlichen Geschicke bei den Rossoneri leiten. Lotst er einen Landsmann in die Modestadt?

Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart wird beim italienischen Spitzenklub AC Mailand als möglicher Nachfolger von Superstar Luka Modric gehandelt.

Tuttosport schreibt, dass der Name des 25-Jährigen auf der Liste der möglichen Verpflichtungen für das zentrale Mittelfeld steht. Bereits seit Ende 2024 verfolge man Stiller und ein Schlüssel zu dessen möglichem Kauf sei Markus Krösche (46). Der ehemalige Sportvorstand Eintracht Frankfurts gilt als designierter neuer Fußballchef der Rossoneri. Offiziell bestätigt ist sein Engagement noch nicht, jedoch geht man in Italien davon aus, dass Krösche sein Amt als"Head of Football" bei Milan am 1. Januar antritt.

Einen Nachfolger für Modric, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und dessen Abschied dann wahrscheinlich ist, zu finden, dürfte für Krösche eine der wesentlichen Aufgaben sein. Stiller passe mit seinem Alter, seiner internationalen Erfahrung und seinen Qualitäten in der Spielgestaltung gut zu den Kriterien der Mailänder heißt es bei Tuttosport. Krösche könnte mit seinen Kontakten einen Transfer seines Landsmannes vorantreiben. Weitere Kandidaten, wenngleich mit etwas offensiverem Profil, seien die beiden Premier-League-Profis Yasin Ayari (23, Brighton & Hove Albion) und Alex Scott (23, AFC Bournemouth).

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Wie lange läuft Angelo Stillers Vertrag beim VfB Stuttgart?

Stiller steht in Stuttgart noch bis 2028 unter Vertrag. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um das Interesse namhafter Vereine aus dem Ausland. Unter anderem wurde er bei Milans Serie-A-Rivale Juventus als Neuzugang gehandelt. Ein Transfer kam im Sommer allerdings nicht zustande.

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Der neunmalige Nationalspieler war Teil des deutschen Kaders bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Dort kam er im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador zum Einsatz. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wurde er anschließend noch nicht nominiert. Aktuell laboriert Stiller an einer Adduktorenverletzung, die ihn seit Ende Oktober außer Gefecht setzt.

Beim VfB ist er Stammkraft und sammelte in der laufenden Saison zwölf Einsätze in Pflichtspielen. Dabei steuerte er vier Assists bei.

Getty Images

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Derweil soll sich bei Milan bereits im Januar auf der Zugangsseite etwas tun. Geplant sind die Verpflichtungen von Spielern auf drei Positionen: Für die Innenverteidigung werden neben BVB-Abwehrspieler Luca Reggiani auch Goncalo Inacio (25, Sporting CP), Massire Sylla (21, Union Saint-Gilloise) und Ismaelo Ganiou (21,RC Lens) gehandelt.

Auch ein neuer Mittelstürmer soll kommen. Wunschkandidat ist der deutsche U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi von Club Brügge (22). Er soll aber mindestens 60 Millionen Euro Ablöse kosten und es gilt als unwahrscheinlich, dass die Belgier ihn im Winter abgeben. Außerdem könnten die Mailänder auf der rechten Abwehrseite noch nachlegen. Givairo Read (20, Feyenoord Rotterdam) soll ein Kandidat sein. Alternativ ist im Gespräch, dass Zachary Athekame (21) vorzeitig von seiner Leihe zu Olympique Lyon zurück in die Lombardei beordert wird.

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Milan hat unter dem neuen Trainer Ruben Amorim einen ordentlichen Saisonstart mit Ausschlägen in beide Richtungen hingelegt. Nach elf Spieltagen steht der Traditionsverein in der Tabelle der Serie A auf Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter Inter beträgt fünf Zähler.