Nächster Neuzugang für den BVB: Dortmund schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu

Wie die Schwarzgelben am Dienstagvormittag offiziell verkündeten, unterschreibt der 27-jährige Mittelfeldspieler in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Er erhält die Rückennummer 25.

"Joey ist ein Spieler, der uns mit seinen Fähigkeiten enorm weiterhelfen wird. Wir haben einen Fokus unserer Transferaktivitäten in diesem Sommer bewusst auf das Mittelfeldzentrum gelegt, denn mit Pascal Groß und Salih Özcan haben wir seit Jahresbeginn zwei Spieler dort abgegeben - und mit Emre Can planen wir nach seiner Rückkehr zur Mannschaft in der Innenverteidigung", erklärte Sportvorstand Lars Ricken.

Sportdirektor Ole Book betonte, dass Veerman "eine Menge Kreativität, Technik und Übersicht" mitbringe - alles Qualitäten, die dem BVB ausgezeichnet zu Gesicht stünden. "Er hat bei der PSV Eindhoven und in der niederländischen Nationalmannschaft gezeigt, dass er auf Top-Niveau konstant gute Leistungen bringen kann."

Wie viel Ablöse zahlt der BVB für Joey Veerman?

Dem Vernehmen nach macht Dortmund von der Ausstiegsklausel im ursprünglich noch bis 2028 datierten Vertrag des Niederländers bei der PSV Gebrauch. 22 Millionen Euro fließen für die Dienste des 27-Jährigen nach Eindhoven.

Veerman schloss sich 2005 als Sechsjähriger dem FC Volendam an und feierte im Juni 2016 sein Profidebüt für den Zweitligisten, für den er 81 Spiele (12 Tore) absolvierte. Von 2019 bis 2021 spielte er für den Eredivisie-Klub SC Heerenveen (81 Spiele, 18 Tore), bevor er im Januar 2022 zur PSV Eindhoven wechselte. Mit dem niederländischen Topklub wurde der Mittelfeldspieler dreimal Meister (2024, 2025, 2026), zweimal Pokalsieger (2022, 2023) und dreimal Supercupsieger (2022, 2023, 2025). Insgesamt bestritt er für die PSV 198 Partien (31 Tore).

Für die niederländische Nationalmannschaft kommt Veerman bislang auf 16 Einsätze, dabei gelang ihm ein Treffer. Für die WM in den USA, Kanada und Mexiko wurde er von Ex-Bondscoach Ronald Koeman nicht berücksichtigt.