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Joey VeermanIMAGO
Christian Guinin

Nächster Neuzugang für den BVB: Dortmund schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu

Bundesliga
J. Veerman
Transfers
Niederlande Eredivisie
Borussia Dortmund
PSV

Der BVB hat den nächsten Transfer des laufenden Sommers perfekt gemacht und Joey Veerman von der PSV Eindhoven verpflichtet.

Wie die Schwarzgelben am Dienstagvormittag offiziell verkündeten, unterschreibt der 27-jährige Mittelfeldspieler in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Er erhält die Rückennummer 25.

"Joey ist ein Spieler, der uns mit seinen Fähigkeiten enorm weiterhelfen wird. Wir haben einen Fokus unserer Transferaktivitäten in diesem Sommer bewusst auf das Mittelfeldzentrum gelegt, denn mit Pascal Groß und Salih Özcan haben wir seit Jahresbeginn zwei Spieler dort abgegeben - und mit Emre Can planen wir nach seiner Rückkehr zur Mannschaft in der Innenverteidigung", erklärte Sportvorstand Lars Ricken.

Sportdirektor Ole Book betonte, dass Veerman "eine Menge Kreativität, Technik und Übersicht" mitbringe - alles Qualitäten, die dem BVB ausgezeichnet zu Gesicht stünden. "Er hat bei der PSV Eindhoven und in der niederländischen Nationalmannschaft gezeigt, dass er auf Top-Niveau konstant gute Leistungen bringen kann."

Wie viel Ablöse zahlt der BVB für Joey Veerman?

Dem Vernehmen nach macht Dortmund von der Ausstiegsklausel im ursprünglich noch bis 2028 datierten Vertrag des Niederländers bei der PSV Gebrauch. 22 Millionen Euro fließen für die Dienste des 27-Jährigen nach Eindhoven.

Veerman schloss sich 2005 als Sechsjähriger dem FC Volendam an und feierte im Juni 2016 sein Profidebüt für den Zweitligisten, für den er 81 Spiele (12 Tore) absolvierte. Von 2019 bis 2021 spielte er für den Eredivisie-Klub SC Heerenveen (81 Spiele, 18 Tore), bevor er im Januar 2022 zur PSV Eindhoven wechselte. Mit dem niederländischen Topklub wurde der Mittelfeldspieler dreimal Meister (2024, 2025, 2026), zweimal Pokalsieger (2022, 2023) und dreimal Supercupsieger (2022, 2023, 2025). Insgesamt bestritt er für die PSV 198 Partien (31 Tore).

Für die niederländische Nationalmannschaft kommt Veerman bislang auf 16 Einsätze, dabei gelang ihm ein Treffer. Für die WM in den USA, Kanada und Mexiko wurde er von Ex-Bondscoach Ronald Koeman nicht berücksichtigt.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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