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AndrichGetty
Daniel Buse

Nach "Nebenrollen"-Ansage: RB Leipzig will angeblich einen Ex-DFB-Kicker holen

Bundesliga
R. Andrich
RB Leipzig
Bayer Leverkusen

Viel Aussicht auf Spielzeit hat der Routinier bei der Werkself nicht mehr. Davon will nun ein Bundesliga-Konkurrent profitieren.

RB Leipzig interessiert sich angeblich für eine kurzfristige Verpflichtung von Robert Andrich, der bei Bayer Leverkusen aufs Abstellgleis geraten ist. Das berichtet Sky. Allerdings gebe es von den Sachsen "noch keinen direkten Vorstoß", wie der Sender vermeldet. Nach dem Abgang von Meister-Kapitän Lukas Hradecky hatte Andrich in der vergangenen Saison bei der Werkself die Kapitänsbinde übernommen, war aber nun vom neuen Trainer Carles Martinez entmachtet worden. Ein offensichtliches Zeichen, dass der Spanier nicht mehr auf den 31-jährigen defensiven Mittelfeldspieler baut. Als neuen Kapitän hatte Martinez Edmond Tapsoba eingesetzt.

"Aktuell ist es tatsächlich so, dass er auf dieser Position im Mittelfeld zunächst eher eine Nebenrolle einnimmt. Er verdient es, das zu wissen", hatte Martinez zuletzt zur pikanten Lage Andrichs in Leverkusen gesagt. Ein Wechsel erscheint damit nahezuliegen, da Bayer dem Routinier wohl keine Steine in den Weg legen würde. Dem Bericht zufolge haben die Leipziger mit ihrem neuen Trainer Martin Demichelis in ihrem Kader Bedarf in der Mittelfeldzentrale festgestellt. In den noch verbleibenden Tagen bis zum Ende des Transferfensters könne es demzufolge noch zu einem Wechsel kommen.

Andrich war unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der EM 2024 in Deutschland noch eine feste Größe im Mittelfeldzentrum neben Toni Kroos. Für die WM in diesem Sommer nominierte ihn der DFB-Coach allerdings nicht mehr, weil Andrich nur noch als Innenverteidiger einen Stammplatz in der vergangenen Saison innehalte und sich auf dieser Position durchaus einige folgenschwere Patzer leistete.

Der 31-Jährige kam 2021 von Union Berlin nach Leverkusen und kommt auf insgesamt 197 Bundesliga-Partien (20 Tore, 13 Vorlagen) in seiner Karriere. Für das DFB-Team lief er seit seinem Debüt im November 2023 19-mal auf.

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