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Wird Finn Jeltsch für den VfB Stuttgart teurer als angenommen?

Der VfB Stuttgart muss an den 1. FC Nürnberg für Finn Jeltsch offenbar eine sechsstellige Summe überweisen.

Einem Bericht der Bild zufolge, wurde für den ersten Einsatz des 20-jährigen Verteidigers bei der deutschen Nationalmannschaft eine Summe von 250.000 Euro fällig, die die Schwaben nun nachträglich an die Franken zahlen müssen.

Jeltsch hatte beim 5:0-Sieg gegen die Niederlande am letzten Spieltag der Nations League sein Debüt für das DFB-Team gegeben. Eine entsprechende Klausel war beim Wechsel des Youngsters im Februar 2025 zwischen Stuttgart und Nürnberg vereinbart worden. Damals hatte der VfB lediglich 9,5 Millionen Euro gezahlt, mittlerweile ist die Summe auf über zehn Millionen Euro angewachsen.

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Denn dem Vernehmen nach musste Stuttgart bereits im Mai 2025 eine Summe in Höhe von 500.000 Euro an den FCN nachüberweisen. Ausschlaggebend war damals der Triumph im Finale des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld, bei dem Jeltsch in der Schlussphase eingewechselt wurde.

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Der 20-Jährige hat sich seit seiner Ankunft in Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß einen Stammplatz erkämpft - in der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend bereits 14-mal auf dem Platz. Dabei kann Jeltsch sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden.

Getty Images

VfB Stuttgart denkt über Verkäufe im Winter-Transferfenster nach

Während der VfB für seinen DFB-Youngster tiefer in die Tasche greifen muss, hat Sportvorstand Fabian Wohlgemuth angekündigt, dass Spielerverkäufe in Zukunft nicht unumgehbar seien. Bereits im kommenden Transferfenster könnte es zu Veränderungen im Stuttgarter Kader kommen.

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"Wir werden in den nächsten Transferperioden natürlich auch Spieler verkaufen müssen. Ob das im Winter schon der Fall sein wird, könnte sein. Aber das müssen wir uns sportlich auch leisten können", erklärte Wohlgemuth nach der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand am Mittwochabend.

Als mögliche Kandidaten für einen Verkauf gelten Angreifer Jamie Leweling und Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Beide wurden in der Vergangenheit immer wieder mit diversen Klubs in Verbindung gebracht. Während auf Leweling einige Vereine aus der Premier League ein Auge geworfen haben sollen, ist Stiller bei der AC Milan, Real Madrid und Manchester United ein Thema.

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"Prinzipiell ist der VfB Stuttgart ein Verein, der immer wieder Transfererlöse erzielen muss. Da besteht aber kein Zwang. Wir haben uns in den vergangenen drei Jahren wirtschaftlich schon Luft verschafft", so Wohlgemuth.