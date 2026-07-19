Es war die WM der absoluten Superstars und Superstürmer, doch den "Goldenen Ball" für den besten Spieler des Turniers hat am Ende ein Mittelfeldstratege gewonnen, dessen Spiel nur selten spektakulär, aber dennoch sehr oft schlicht überragend ist: Rodri, Metronom und Spielgestalter von Weltmeister Spanien, erhielt die Trophäe unmittelbar nach dem 1:0 Spaniens nach Verlängerung gegen Argentinien im Finale der WM 2026 in Nordamerika.

Warum wurde Rodri zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt?

Der Mittelfeldspieler von Manchester Citywar der unersetzliche Taktgeber im spanischen Team und glänzte durch unglaubliche Konstanz sowie Spielkontrolle. Die technische Studien-Gruppe der FIFA belohnte mit dieser Auszeichnung seine fehlerfreie Turnierleistung. Lionel Messi, der prägende Spieler Argentiniens, der dieser WM mit acht Toren und vier Vorlagen einen ganz besonderen Stempel aufdrückte, und Frankreichs Super-Torjäger und neuer WM-Rekordtorschütze Kylian Mbappe gingen leer aus.





Wer gewann die Auszeichnungen als bester Torwart und bester Jungstar?

Den Titel des besten Torhüters (Goldener Handschuh) sicherte sich der spanische Keeper Unai Simon, der im Turnierverlauf nur ein (!) Gegentor hinnehmen musste. Die Auszeichnung als bester Jungspieler ging auch an einen Weltmeister - an den 19 Jahre alten Pau Cubarsi vom FC Barclona. Cubarsi wurde im Finale eingewechselt.

Damit räumte das Team von der iberischen Halbinsel auch bei den prestigeträchtigen individuellen Auszeichnungen komplett ab. Das hatte vier Jahre zuvor schon die Albiceleste geschafft: Damals wurden Messi, Emiliano Martinez und Enzo Fernandez ausgezeichnet.









Wie geht es für Lionel Messi weiter?

Lionel Messi wird seine Karriere nach dem enttäuschenden Ende der WM und seinem Urlaub bei Inter Miami in der MLS fortsetzen. Zudem wartet die Fußballfans gespannt auf die Antwort auf die Frage, ob Messi mit 39 Jahren tatsächlich aus dem Nationalteam zurücktritt oder ob er doch weitermacht.