Nach Ballon d'Or: Harry Kane soll Hasan Salihamidzic noch einen Wunsch erfüllen

"Ich freue mich sehr für Harry Kane und den FC Bayern. Seine Saison war Weltklasse. Harry ist ein Vorbild auf und neben dem Platz. Jeder junge Spieler kann sich an ihm orientieren", sagte Salihamidzic im Interview bei Sky/RTL.

Kane sei "nicht nur ein eiskalter Torjäger. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, er kann den tödlichen Pass spielen, er arbeitet nach hinten." Ein Umstand, der zuletzt übrigens Bundestrainer Jürgen Klopp zu einer mysteriösen Aussage nach der Sinnhaftigkeit von Kanes Tun in seiner tieferen Rolle verführte.

Weil diese "Quarterback"-Positionierung aber Kanes Torquote überhaupt nicht schmälerte und der Engländer sich in seinem Fabeljahr 2025/26 (73 Tore in 65 Spielen) auch weiterhin als absolute Führungs- und Vorbildfigur präsentierte, räumte er am Montagabend verdientermaßen die begehrteste Einzelauszeichnung im Weltfußball ab.

Am Ende setzte sich Kane bei den 100 stimmberechtigten Fachjournalisten knapp vor Kylian Mbappe durch, der das Ranking wenige Wochen vor der Entscheidung nach Angaben des France-Football-Chefredakteurs Vincent Garcia noch angeführt hatte. Auf dem dritten Platz landete Lamine Yamal. Kane ist damit der erste Ballon-d'Or-Sieger des deutschen Rekordmeisters seit Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981.

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Salihamidzic wünscht sich Champions-League-Titel von Kane

Beim FC Bayern verpassten sich Salihamidzic und Kane derweil knapp. Der 33 Jahre alte Top-Stürmer heuerte erst im Sommer 2023 in München an. Wenige Monate zuvor war "Brazzo" am Tag des Saisonfinales 2022/23 von seinen Aufgaben als Sportvorstand entbunden worden. Anders als der ebenfalls freigestellte CEO Oliver Kahn reiste er jedoch noch mit der Mannschaft nach Köln und durfte dort noch einmal den Last-Minute-Gewinn der deutschen Meisterschaft feiern.

Mit seinem Ex-Klub, vor allem mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß, sei inzwischen alles ausgeräumt, verriet Salihamidzic bereits im Mai, als er Gast im Doppelpass auf Sport1 war. Zu Beginn hatte "meine Probleme, weil ich tatsächlich total mit dem Herzen dabei war. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht, um mich davon zu erholen", sagte Salihamidzic. Er habe sich aber mit Hoeneß beim "Schafkopf" ausgesprochen. "Er hat sich auch nach zwei Stunden bei mir entschuldigt. Deshalb ist das für mich erledigt. Ich bin froh, dass ich für diesen Klub spielen und arbeiten durfte", führte der Bosnier damals aus.

An seiner Haltung zum FC Bayern und der Tatsache, dass er seinem Ex-Klub nur das Beste wünsche, hat sich bis heute nichts geändert. Auch deshalb gab "Brazzo" Kane noch einen letzten Auftrag beim FC Bayern mit auf den Weg, den der Stürmerstar noch nicht erledigen konnte. Kane solle "wieder die Champions League nach München" holen.

Gut für Salihamidzic und die Bayern: Kane selbst hatte nach der Gala am Montagabend in London den Gewinn der Königsklasse mit den Bayern und einen Titel mit der englischen Nationalmannschaft als seine letzten großen Ziele bezeichnet und zur absoluten Priorität gemacht.

Und Salihamidzic? Der kündigte schon im Mai seine Rückkehr in den Profifußball an. Er sei für einen neuen Job "bereit", sagte der 49-Jährige. Was ihm genau vorschwebt, ließ er jedoch offen. Eine offizielle Anstellung bei einem neuen Klub hat Salihamidzic bis heute nicht.

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