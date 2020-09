Offiziell: Nacer Chadli verlässt die AS Monaco und wechselt zu Istanbul Basaksehir

Der belgische Nationalspieler Nacer Chadli verlässt die AS Monaco und wechselt zum türkischen Meister Istanbul Basaksehir in die Süper Lig.

Istanbul hat Angreifer Nacer Chadli von der unter Vertrag genommen. Das verkündete der Verein am Donnerstag auf Twitter. Beim türkischen Meister unterschreibt der 59-malige belgische Nationalspieler bis 2023.

In der abgelaufenen Saison hatte Chadli auf Leihbasis beim in der Jupiler Pro League gespielt und war in 17 Spielen (acht Tore, fünf Vorlagen) für den belgischen Verein zum Einsatz gekommen.

Zweiter Ligue-1-Spieler nach Rafael: Auch Chadli wechselt zu Basaksehir

Sein Vertrag in Monaco wäre nächsten Sommer ausgelaufen, deshalb hat sich der Verein entschieden, ihn vorzeitig ziehen zu lassen, um noch eine Ablöse für den 31-Jährigen zu generieren. Auf welche Summe sich die beiden Vereine verständigt haben, ist nicht bekannt.

Mehr Teams

Nach dem Transfer von Rafael (30) wechselt mit Chadli bereits der zweite Spieler aus der zu Basaksehir. Für Monaco ist es bereits der 13. Abgang im laufenden Transferfenster.