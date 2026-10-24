Er könne sich "derzeit keinen besseren Trainer vorstellen. Neulich habe ich Vincent gesagt, dass wir seinen Vertrag eigentlich jetzt schon verlängern müssten, obwohl sein aktueller bis 2029 gilt", betonte Hoeneß. "Wenn er morgen auf uns zukäme und das möchte, würde ich persönlich das sofort machen."

Kompany hatte Bayern im Sommer 2024 übernommen und seither für eine sehr positive Entwicklung an der Säbener Straße gesorgt. Zweimal gewann der FCB unter dem ehemaligen Weltklasseverteidiger souverän den Meistertitel, zudem vergangene Saison erstmals nach sechs Jahren Durststrecke den DFB-Pokal. In der Champions League scheiterten die Bayern derweil 2025/26 erst im Halbfinale knapp am späteren Sieger Paris Saint-Germain.

Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte Kompany bei den Münchenern erstmals verlängert und bis 2029 unterschrieben. Seinerzeit gab es Berichte, wonach sich unter anderem Manchester City, wo Kompany einst jahrelang spielte, zuvor schon bei dem 40-Jährigen in Stellung gebracht hatte.

Derzeit macht Kompanys Gesundheitszustand Sorgen. Der Bayern-Coach, den zuletzt eine Virus-Infektion plagte, war am Freitagnachmittag zusammengebrochen, während er beim Training der zweiten Mannschaft zuschaute. Kompany wurde daraufhin in ein Münchener Krankenhaus gebracht, dort werde er "eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb", teilte der FCB mit.